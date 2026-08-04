El informe preliminar de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Milagros Naomi Cabrera estableció que la mujer de 30 años, hallada sin vida el domingo en Villa Rosa, sufrió un abuso sexual con acceso carnal antes de morir. La causa de muerte fue asfixia, un dato que reformuló el escenario que se había manejado en las primeras horas de la investigación.

Un vuelco en la causa

Tras el hallazgo del cuerpo se había mencionado la posibilidad de un fuerte golpe en la cabeza como parte del ataque. Los estudios médicos forenses descartaron que ese haya sido el mecanismo que provocó la muerte y, en cambio, confirmaron la asfixia como causa. A partir de estos resultados, los investigadores también establecieron que Cabrera fue víctima de un ataque sexual antes de morir.

El cuerpo había sido hallado semidesnudo en un descampado sobre la Ruta Provincial 25, entre las calles Rawson e Ibarra, en Villa Rosa, a unos 60 metros de una parada de colectivos.

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La imputación se agravó a abuso sexual seguido de muerte

Por el hecho continúa detenido Luis César Navarro, ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense de 36 años, quien vive en un domicilio de la calle Carlos Saavedra Lamas, en Villa Rosa. Con los resultados preliminares de la autopsia, la fiscalía modificó la calificación del hecho a abuso sexual seguido de muerte, que incorpora la violencia sexual como eje central de la causa.

Navarro fue trasladado ante el fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N° 2 de Pilar, y se negó a declarar. No brindó explicaciones sobre las pruebas reunidas en su contra ni sobre las circunstancias de la muerte de Cabrera.

Los indicios que llevaron a la detención

La causa había avanzado antes de conocerse el resultado de la autopsia gracias al cruce de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, tarea en la que trabajaron la Sub DDI de Pilar, la Estación de Policía Departamental de Seguridad Pilar y el GTO de la Comisaría Pilar 6ta de Villa Rosa. Ese relevamiento permitió reconstruir los movimientos del sospechoso durante la noche de la desaparición y seguir su recorrido hasta el domicilio de Saavedra Lamas, donde se produjo el allanamiento y la detención.

Durante el procedimiento, los investigadores detectaron que Navarro presentaba escoriaciones en el cuello y la nuca, lesiones que consideran compatibles con marcas defensivas que podría haber provocado la víctima durante el ataque.

El teléfono que desarmó la coartada

Uno de los elementos que más compromete al detenido es su propio teléfono celular, hallado en la escena del crimen. Horas después de la desaparición de Cabrera, Navarro se había presentado en la Comisaría Pilar Sexta para denunciar que dos hombres lo habían golpeado y le habían robado el aparato. Para los investigadores, esa denuncia pudo haber sido parte de una maniobra para instalar una coartada, hipótesis que quedó debilitada cuando el teléfono apareció en el lugar donde fue hallado el cuerpo.

En el allanamiento también fueron secuestradas prendas que ahora son sometidas a pericias: una campera negra con franjas blancas, un pantalón deportivo y una camiseta de River Plate, zapatillas negras, una gorra y ropa interior, entre otros elementos.

Cómo fue la desaparición

Cabrera había salido de su casa del barrio Grosso el viernes 31 de julio, alrededor de las 21.25, con destino a su trabajo en Matheu. Su celular registró una última conexión a las 21.37 y desde entonces no hubo más noticias de ella. Su expareja, efectivo de la Policía Bonaerense que presta servicio en el Comando de Patrullas de Escobar, y un familiar participaron de la búsqueda y encontraron el cuerpo durante la madrugada del domingo, en un monte dentro de un predio descampado y vallado. Los investigadores creen, hasta el momento, que víctima y victimario no se conocían y que el ataque “habría sido al azar”, señalaron a Pilar de Todos.

Lo que sigue

La investigación continúa con nuevas pericias para determinar cómo se produjo el ataque sexual, reconstruir la mecánica del homicidio y precisar la secuencia de hechos. También serán claves los estudios sobre las prendas secuestradas, los rastros de la escena y la información de los dispositivos tecnológicos incorporados a la causa. Navarro, único detenido hasta el momento, permanece a disposición de la Justicia.