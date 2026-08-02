Una mujer de 30 años fue hallada sin vida en la localidad de Villa Rosa, en Pilar, y por el hecho hay una persona que fue detenida.

La víctima fue identificada como Milagros Naomi Cabrera, quien era buscada por sus familiares desde hace dos días.

Según consignaron voceros de la investigación a Pilar de Todos, el cuerpo fue hallado cerca de las 2.30 de la madrugada de este domingo en una zona descampada sobre la Ruta 25, entre las calles Rawson e Ibarra por el hermano de la víctima y la expareja de ésta, quienes momento antes ya había radicado una denuncia por averiguación de paradero ya que no lograban localizarla desde el pasado 31 de julio.

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Posteriormente, ambos iniciaron una búsqueda por distintos sectores hasta que llegaron a Ruta 25 y Rawson, donde ingresaron a un descampado.

En esa búsqueda, la hallaron a unos 60 metros de una parada de colectivos. “Se encontraba en posición de decúbito dorsal”, con un fuerte golpe en la cabeza resaltaron los voceros del caso. En el lugar se desplegó un operativo con la intervención de la Policía Científica, Médicos de Policía y Ambulancias del SAME que llevaron adelante las tareas de rigor.

En tanto, familiares de la mujer aportaron datos para intentar avanzar con la investigación. Señalaron que Milagros había sido vista por última vez el viernes 31 de julio alrededor de las 21:25 horas, cuando se retiró de su domicilio con destino a su lugar de trabajo, en la localidad de Matheu. Desde ese momento, no volvieron a tener novedades de ella, incluso efectuaron reiterados llamados telefónicos sin obtener respuesta.

Tras el hallazgo del cuerpo, en la tarde de este domingo personal de la Sub DDI de Pilar, junto a personal de Estación de Policía Departamental de Seguridad Pilar y G.T.O. de Comisaría Pilar 6 ta de Villa Rosa, llevaron a cabo las primeras averiguaciones con recolección de testimonios; análisis de cámaras de vigilancia públicas y privadas con las que lograron recrear el accionar del presunto autor material del hecho.

Se trata de un hombre de 36 años domiciliado en la calle Saavedra Lamas. Con esos dados, el Fiscal del caso, Dr. Andrés Quintana, dispuso el allanamiento de urgencia para con el domicilio. En el lugar, se procedió a la aprehensión de urgencia de Luis Cesar Navarro, quien presentaba escoriaciones en zona cuello y nuca, compatibles estas heridas con posibles signos de defensa de la víctima al momento de la agresión, indicaron las fuentes.

Además agregaron que el acusado, “a modo de coartada”, se había presentado en la Comisaría 6ta para denunciar que había sido víctima de un robo en el que dos sujetos lo golpearon en la cabeza para robarle su teléfono celular, elemento que luego fue hallado en la escena del crimen.

La investigación avanza para intentar establecer el móvil del crimen.

La causa caratulada como Homicidio cuenta con la intervención de la UFI Nro. 2 de Pilar.