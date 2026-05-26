La Justicia de Pilar trabaja para establecer de qué manera Benjamín Díaz, un nene de 9 años de Maquinista Savio, terminó sobre la traza de la Autopista Panamericana el domingo por la noche, lugar donde murió al ser atropellado.

Un video incorporado al expediente ya permite reconstruir la mecánica del siniestro, pero la pregunta que concentra la investigación es otra: cómo y por qué el menor llegó hasta ese punto de la autopista.

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El accidente

El hecho ocurrió cerca de las 20.30, a la altura del kilómetro 44 de la Panamericana, mano a provincia. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Benjamín descendió desde una lomada hacia la traza montado en su bicicleta, un rodado 16.

El conductor de un Volkswagen Vento que circulaba por el lugar no tuvo margen para frenar e impactó contra el menor. El cuerpo del chico quedó tendido sobre el carril rápido; la bicicleta terminó en la banquina. La muerte fue constatada en el lugar.

El conductor, un hombre de 29 años oriundo de Presidente Derqui, viajaba con su esposa y su hijo al momento del hecho. El test de alcoholemia dio negativo y permaneció en el lugar durante todo el procedimiento policial.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que los peritos entienden que circulaba correctamente y que el hecho habría sido una fatalidad. La causa, sin embargo, continúa caratulada como homicidio culposo mientras avanza la pesquisa.

Qué hacía Benjamín en la autopista

El eje central de la investigación apunta a determinar cómo terminó el menor sobre la traza. La hipótesis que manejan los investigadores es que Benjamín habría caído o descendido desde una barranca cercana a la colectora hacia la autopista mientras circulaba en bicicleta.

Lo que sí está establecido es que el nene era conocido en su barrio por salir a andar en bicicleta junto a un grupo de chicos de la zona al que llamaban "Los cachorros". Los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que estuviera con ese grupo momentos antes del accidente.

Quién o quiénes lo acompañaban, y en qué circunstancias exactas se encontraba en ese lugar, es parte de lo que la UFI a cargo de la causa todavía busca responder. En principio, los investigadores manejan la hipótesis que los padres del menor no estaban en el lugar.

Las pericias

La bicicleta quedó secuestrada para ser sometida a distintas pericias por parte de la Policía Científica, entre ellas estudios planimétricos y análisis técnicos orientados a completar la reconstrucción del hecho.

Durante varias horas trabajaron en el lugar efectivos policiales y peritos, lo que obligó a implementar desvíos a través del Puente Kansas. Recién cerca de las 22.40 el tránsito quedó completamente normalizado.

El dolor por la muerte de Benjamín

Tras conocerse la noticia, vecinos y allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. "Que en paz descanses, Benja. Dios le dé consuelo a tu mamá y fuerza a tu papá", escribió una vecina junto a una foto del niño sobre su bicicleta.

Otra usuaria expresó: "Pobrecito, era un nene del barrio. Me angustian estas cosas. Que descanses en paz".