Un menor de nueve años perdió la vida poco antes de las 20 de este domingo tras ser embestido por un automóvil en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 43,5 en sentido a Pilar.

El fallecimiento fue constatado en el lugar por una ambulancia del SAME que llegó al lugar en el marco de un amplio despliegue.

Según informaron voceros policiales a Pilar de Todos, el nene se encontraba en la zona de la colectora andando en bicicleta junto a un grupo de amigos cuando, según aportaron testigos del hecho, se lanzó desde una lomada con el rodado y al no poder frenar ingresó a la traza de la autopista.

Allí fue alcanzado por el conductor de un Volkswagen Vento. Por el impacto, el menor falleció en el lugar.

Personal de Defensa Civil, Policía Vial Pilar, Gendarmería Nacional y agentes de Autopistas del Sol se desplegaron en el lugar minutos después del impacto.

El tránsito quedó cortado en ese tramo y fue desviado por la colectora.