El delincuente acusado de acribillar a balazos a un hombre en Presidente Derqui, y de matar a otro sujeto, también oriundo de Pilar, en Recoleta, estaría identificado.

Fuentes judiciales indicaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de un sujeto cuyas iniciales son R.C, quien se encuentra en Uruguay, por lo que se emitió una alerta de Interpol.

El sujeto está señalado por dos crímenes. El primero en octubre del año pasado, en el barrio Monterrey de Derqui, donde fue asesinado de varios balazos Marcelo González Algerini, de 36 años, de nacionalidad uruguaya.

Puede interesarte

El otro homicidio que involucraría a R.C es el de Fabián Sturm Jardón, baleado en diciembre del año pasado en el barrio de Recoleta, en CABA.

“El autor está identificado, es uruguayo e íntegro una banda narco en la zona norte de Buenos Aires”, indicaron las fuentes a N/A.

Sturm Jardón, de 42 años, fue asesinado a balazos el 12 de diciembre de 2024 en la puerta de un kiosco ubicado en el cruce de las calles Paraguay y Agüero, barrio de Recoleta.

Con el avance de la investigación y de la identificación de la víctima, se comprobó que Jardón tenía un pedido de captura por el crimen narco cometido en Pilar que tuvo a Alegrini como víctima.

En aquel homicidio, se comprobó que al momento del crimen la víctima se encontraba dentro de su camioneta Chevrolet Tracker y que Teófilo Américo Sturn González, padre de Fabián, había bajado del vehículo para comprar en el kiosco.

En medio de la compra, una camioneta Jeep se puso al lado de donde estaba Algerini y lo asesinaron tras efectuar una balacera. De manera inmediata, la fiscal Marcela Semería pidió la detención de Teófilo, mientras que ordenó la captura de Fabián, quien resultó asesinados meses después.

Asimismo, se conoció que Sturm ya había sobrevivido a un ataque a tiros en septiembre del 2024, donde también le robaron 1 millón de pesos.

Pero, tras el homicidio de Fabián Sturm, los investigadores supieron que para los crímenes de Sturm y Algerini se utilizó la misma arma, una Glock que fue encontrada en el Fiat Cronos que el sicario utilizó para cometer el homicidio de Sturm en Recoleta.

La Justicia entiende que Sturm no fue el autor material del crimen de Algerini, pero sí que estaban ligados a una banda narco muy poderosa en la provincia de Buenos Aires.