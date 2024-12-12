El hombre asesinado en Recoleta era buscado por un crimen narco en Pilar
A Fabián Sturm lo mataron por la espalda frente a un kiosco en Recoleta. Estaba prófugo por el homicidio de un ciudadano uruguayo en el distrito.
El hombre asesinado por un sicario en Recoleta, era buscado por el homicidio de un ciudadano uruguayo de 36 años ocurrido a mediados de octubre en Pilar, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas con vínculos narcos.
Se trata de Fabián Sturm, de nacionalidad uruguaya, acribillado a balazos cuando se dirigía a un quiosco en CABA.
De hecho, el padre de Sturm está detenido por el presunto ajuste de cuentas narco de Pilar, causa que investiga la fiscal Marcela Semería.
Ese hecho se registró a mediados de octubre de este año, donde la víctima recibió cuatro disparos cuando detuvo su Chevrolet Tracker para ir a hacer unas compras, iba acompañado por un hombre de 80 años, el padre de Sturm. En ese momento desde un Jeep Renegade negro le dispararon 10 veces; cuatro balas llegaron a impactarlo. Al lado de la víctima se encontró un morral con 700.000 dólares.
Sturm padre, cree la Justicia, fue entregador y por eso fue aprehendido.
Pero unas semanas antes, el propio Sturm hijo había sido víctima de un ataque similar, también en Pilar, aunque pudo escapar ileso.
Lo que primero fue catalogado como un robo, ya que de la casa de Sturm faltaba un bolso con dinero, más tarde giró hacia un enfrentamiento entre bandas narco.
Dos meses más tarde de ese primer crimen, Fabián Sturm fue acribillado en Recoleta. Pese a que tenía un pedido de captura en su contra, se había ido de Pilar por temor a ser asesinado.
