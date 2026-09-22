La mujer baleada por su expareja murió en las últimas horas en el Hospital Central de Pilar, luego de permanecer varias horas internada en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en un puesto de venta de huevos ubicado sobre el kilómetro 57 de la autopista Panamericana, en la zona conocida como El Panchito, cerca del ingreso al country Estancias del Pilar. La víctima fue identificada como Mónica Ligorria, de 49 años y domiciliada en Astolfi, según pudo reconstruir Pilar de Todos.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el agresor se presentó en el puesto y mantuvo una fuerte discusión con Ligorria. En medio de la discusión, efectuó entre dos y tres disparos, según fuentes cercanas al caso consultadas por Pilar de Todos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la mujer, que quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde ingresó en terapia intensivaen estado crítico.

Los médicos intentaron estabilizarla, pero la gravedad de la lesión derivó en su muerte durante la madrugada, tras varias horas de agonía.

Puede interesarte

La denuncia previa

Según pudo saber este medio, la víctima había denunciado previamente al agresor por violencia de género ante la Comisaría de la Mujer de Pilar. Las mismas fuentes señalaron que el hombre, de 57 años, atravesaba además problemas de salud y económicos.

Intento de suicidio en Campana

Tras el ataque, el acusado escapó a bordo de una camioneta Renault Master. Sobre la banquina, a la altura del kilómetro 70, en cercanías de Campana, detuvo el vehículo y se efectuó un disparo en la cabeza en un intento de quitarse la vida.

Personal policial de Pilar, que ya había iniciado la búsqueda tras el ataque, lo localizó en el lugar y constató que se trataba del sospechoso. Fue trasladado consciente y sin riesgo de vida a un hospital de Campana, donde permanece aprehendido bajo custodia policial. Por su parte, la Renault Master utilizada en la fuga fue incautada y quedó a disposición de la Justicia.

La causa, caratulada como femicidio

La causa había sido iniciada como tentativa de homicidio agravado por el contexto de violencia de género. Tras confirmarse la muerte de Mónica Ligorria, quedó a disposición de la UFI especializada en Violencia de Género de Pilar, recaratulada como femicidio.