Una mujer de 49 años recibió un disparo en la cabeza de parte de su pareja, un hombre de 57, que luego escapó y se disparó a sí mismo en un intento de quitarse la vida.

El ataque ocurrió esta tarde en el puente del kilómetro 57 de la autopista Panamericana, donde la víctima tiene un puesto de venta de huevos.

El hecho se produjo cuando el agresor se acercó al lugar donde la mujer desarrolla su actividad comercial y, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza. Según las primeras averiguaciones, el agresor habría efectuado al menos dos disparos con una pistola calibre .22.

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La víctima quedó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Central de Pilar donde permanece internada en terapia intensiva y en estado crítico.

Fuentes cercanas al caso consignaron a Pilar de Todos que el agresor tendría graves problemas de salud y económicos y habría sido denunciado por la víctima ante la Comisaría de la Mujer por presuntos hechos de violencia de género.

Tras el ataque, el agresor huyó a bordo de su camioneta, una Renault Master, con destino a Campana. Sobre la banquina de la ruta 6, a la altura del KM 70, detuvo el vehículo y se efectuó un disparo en un intento de suicidio.

Fue encontrado por personal policial de Pilar y trasladado a un hospital, sin riesgo de vida, donde además, permanece aprehendido.

2da Actualización