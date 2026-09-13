El Comisario Inspector Sergio Torres dejó la titularidad de la Sub DDI Pilar y fue designado al frente de la Estación de Policía de José C. Paz, después de más de dos años al mando de la dependencia pilarense.

Torres asumió la conducción de la Sub DDI Pilar el 19 de enero de 2024. Cuenta con 27 años de trayectoria dentro de la fuerza bonaerense, es Licenciado en Tecnología Aplicada a la Seguridad y realizó un posgrado en Seguridad e Higiene en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Tendrá bajo su control todas las dependencias policiales de José C. Paz—comisarías, comando, UPPL y Comisaría de la Mujer.

Agradecimiento por la colaboración recibida

A través de un comunicado enviado a Pilar de Todos, Torres informó el cambio y agradeció al resto de la fuerza y la comunidad el acompañamiento que tuvo en Pilar.

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“Deseo expresar mi sincero agradecimiento por la colaboración y el acompañamiento brindados durante el tiempo en que tuve la responsabilidad de desempeñar dicha función. Asimismo, espero haber logrado transmitir, a través de la labor desarrollada desde mi anterior puesto en la Sub DDI PILAR, la perspectiva de una Policía cercana, comprometida y al servicio de los ciudadanos de Pilar, procurando siempre trabajar con responsabilidad, profesionalismo y vocación”, expuso Torres.

El traslado, en medio de la conmoción por el crimen de Ojeda Vázquez

El cambio de mando se da en un contexto de fuerte tensión en José C. Paz por el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, el joven de 22 años baleado por la espalda el lunes pasado por dos motochorros que le robaron la moto. El hecho generó una marcha de vecinos y familiares hasta la sede municipal, con reclamos de justicia y mayor presencia policial, además de un pedido formal del municipio al gobernador Axel Kicillof para reforzar la seguridad en el distrito.