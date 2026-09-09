Asesinaron a un joven en José C. Paz y escaparon con su moto
La víctima tenía 22 años y fue atacada por dos delincuentes en el barrio Frino. Recibió un disparo en la espalda y murió en el Hospital Mercante.
Un joven de 22 años fue asesinado en la localidad de José C. Paz, tras ser atacado a balazos por dos maleantes, quienes se trasladaban en una motocicleta, según confirmaron las autoridades policiales.
El hecho se produjo sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino de dicha localidad, donde David Ojeda Vázquez, también al mando de una moto, fue abordado por los delincuentes con fines de robo, y uno de ellos le disparó en la espalda.
Los vecinos, testigos del episodio, llamaron al 911; el joven fue trasladado al Hospital Mercante y falleció poco después como consecuencia de las heridas recibidas.
En tanto, los sujetos -uno de los cuales llevaba una mochila de la empresa Pedidos Ya- lograron escapar con el vehículo de la víctima y ahora son intensamente buscados por la policía.
Agencia NA