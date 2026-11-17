Diez operativos de saturación realizados por la Secretaría de Seguridad junto con la Policía de Pilar terminaron con 48 personas aprehendidas, cinco de ellas con pedido de captura activo.

Los operativos se distribuyeron en tres localidades, todos concretados durante las últimas horas: cuatro en Champagnat, tres en Pilar y tres en Manuel Alberti. En paralelo, se realizaron operativos de Guardia Urbana y de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en distintos puntos del distrito.

Según pudo saber Pilar de Todos, fueron identificados 3.313 ciudadanos y 2.243 vehículos, lo que superó las 5.500 verificaciones en todo el distrito. En tanto, fueron remitidos 23 autos y 42 motos.

Por su parte, los patrullajes de la FBA en Manuel Alberti, Pilar, Derqui, Del Viso y Pilar Sur identificaron a 341 ciudadanos y 62 vehículos, con cinco personas aprehendidas.

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Presencia territorial

El objetivo, señalaron fuentes de la Secretaría de Seguridad, es “reforzar la prevención y la presencia en el territorio, con la coordinación de los distintos cuerpos operativos y el uso de las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad”.

Un sospechoso fue capturado en Derqui con una moto robada

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), junto con la Guardia Urbana y la FBA, por otro lado, permitió la captura de un sospechoso de 21 años acusado de evadir un control policial en Derqui a bordo de una moto sin patente.

Los operadores del COM siguieron el rodado por las cámaras y un operativo cerrojo permitió interceptarlo entre unos pastizales, en la zona de H. G. Martín y Bahía Redonda. La moto tenía un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado semanas atrás por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, acusado de resistencia a la autoridad y encubrimiento.