Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación en conjunto con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Guardia Urbana, procedieron a la detención de un sujeto acusado de haber evadido un control policial a bordo de una moto robada.

Se trata de un joven de 21 años que intentó escapar del control policial que se había apostado en Derqui, en las inmediaciones de República Argentina y Suiza.

Según voceros de la Secretaría de Seguridad, el motociclista circulaba sin patente en el vehículo y tras evadir el puesto se dio a la fuga. Ante esta situación, se dio aviso al COM, cuyos operadores lograron localizar el rodado mediante las cámaras de seguridad y seguir sus movimientos en tiempo real.

Puede interesarte

“Gracias al seguimiento digital y la información transmitida a los móviles, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar la motocicleta entre unos pastizales, en la zona de H. G. Martín y Bahía Redonda, donde finalmente fue interceptado el sospechoso”, resaltaron los voceros.

Además, agregaron que al verificar los datos del vehículo, se constató que tenía un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado semanas atrás por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento.