La Secretaría de Seguridad desplegó operativos, controles y recorridas preventivas en todo el distrito que, en articulación con la Policía de Pilar, permitieron la aprehensión de 34 personas, cinco de ellas con pedidos de captura activos.

18 operativos de saturación en distintas localidades

El despliegue incluyó 18 operativos de saturación: cinco en Pilar; tres en Villa Rosa y Presidente Derqui; dos en Lagomarsino, Del Viso y Manuel Alberti; y uno en Pilar Sur.

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Como resultado de este trabajo, fueron identificadas más de 4.320 personas y controlados 2.900 vehículos, con lo que las verificaciones totales superaron las 7.200 en todo el distrito.

Presencia territorial y herramientas tecnológicas

Según pudo saber Pilar de Todos, las acciones forman parte del trabajo preventivo que la Secretaría de Seguridad desarrolla de manera permanente, combinando presencia territorial, coordinación entre los distintos cuerpos y las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.

Robo en una casa

En el marco de las labores preventivas, fueron detenidos dos hombres acusados de participar en el robo a una vivienda de Manuel Alberti.

La víctima, que cumple arresto domiciliario en su casa de la zona de Santa Eulalia, fue abordada por cuatro delincuentes que sustrajeron un televisor, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Ante esta situación, los operadores del COM revisaron las cámaras de seguridad del área e identificaron a los sospechosos junto al vehículo utilizado para escapar.

A partir de esa información, se inició un seguimiento en tiempo real mientras los móviles de la Guardia Urbana desplegaban un operativo para interceptar el automóvil. El rodado fue localizado finalmente en Santa Julia y Batalla de Ayohuma, donde fueron aprehendidos sus dos ocupantes.

Durante el procedimiento se hallaron en el vehículo distintos elementos de interés para la investigación, además de dinero en efectivo.

Los acusados, de 37 y 51 años, quedaron a disposición de la Justicia bajo la órbita de la UFI N.º 1 de Pilar. Continúan los trabajos para dar con el resto de los involucrados, siempre de acuerdo a las fuentes, que son intensamente buscados por las autoridades.