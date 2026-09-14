El trabajo coordinado entre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Guardia Urbana terminó con la detención de dos hombres acusados de participar en el robo a una vivienda de Manuel Alberti.

La víctima, que cumple arresto domiciliario en su casa de la zona de Santa Eulalia, fue abordada por cuatro delincuentes que sustrajeron un televisor, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Ante esta situación, los operadores del COM revisaron las cámaras de seguridad del área e identificaron a los sospechosos junto al vehículo utilizado para escapar.

El seguimiento en tiempo real terminó en una intercepción

A partir de esa información, se inició un seguimiento en tiempo real mientras los móviles de la Guardia Urbana desplegaban un operativo para interceptar el automóvil. El rodado fue localizado finalmente en Santa Julia y Batalla de Ayohuma, donde fueron detenidos sus dos ocupantes.

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Durante el procedimiento se hallaron en el vehículo distintos elementos de interés para la investigación, además de dinero en efectivo.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI N.º 1

Los acusados, de 37 y 51 años, quedaron a disposición de la Justicia bajo la órbita de la UFI N.º 1 de Pilar. Según pudo saber Pilar de Todos, continúan los trabajos para dar con el resto de los involucrados, siempre de acuerdo a las fuentes, que son intensamente buscados por las autoridades.