Los agentes de la Guardia Urbana detuvieron a un sujeto que está acusado de transportar dosis de droga ocultas en un paquete de galletitas.

Todo sucedió en las inmediaciones de la estación de trenes de Pilar, cuando por medio de las cámaras de vigilancia se detectó a un hombre de 37 años que, según consignaron voceros de la Secretaría de Seguridad, llevaba 147 dosis de cocaína ocultas dentro de una caja de galletitas. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

Puede interesarte

Los monitoristas del Centro de Monitoreo Zonal (CMZ) Paseo de la Estación detectaron al sujeto mientras merodeaba en actitud sospechosa, en las cercanías de Patricias Argentinas y Nazarre, completaron los voceros.

De inmediato, alertaron a los móviles y agentes de Guardia Urbana a Pie, quienes se acercaron al lugar para identificarlo.

Así, en presencia de un testigo, los efectivos inspeccionaron sus pertenencias y descubrieron 147 envoltorios de nylon con una sustancia compatible con cocaína, ocultos dentro de una caja de galletitas.

El implicado fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia, bajo una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.

El episodio se suma al operativo policial llevado adelante en la localidad de Del Viso donde la Policía de Pilar secuestró 63 gramos de cocaína y más de $1,5 millones durante el allanamiento de una vivienda del barrio Villa del Carmen.