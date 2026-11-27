La Policía de Pilar secuestró 63 gramos de cocaína y más de $1,5 millones durante el allanamiento de una vivienda del barrio Villa del Carmen, en Del Viso, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer.

El procedimiento se realizó en las últimas horas por orden del Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar, que dispuso el allanamiento de la propiedad.

La investigación comenzó con una denuncia en septiembre

Según pudo saber Pilar de Todos, la causa se originó a partir de una denuncia que advertía sobre la presunta venta de drogas en una vivienda del barrio.

A partir de entonces, los investigadores realizaron tareas de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo para identificar a los sospechosos. Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó el allanamiento.

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En la vivienda se secuestraron cocaína, dinero y balanzas

En el operativo, informaron fuentes del caso, se secuestraron 63 gramos de cocaína, en dosis listas para la venta, y más de un millón y medio de pesos. Además, los efectivos incautaron 200 dólares, dos balanzas y teléfonos celulares.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación fue impulsada por la UFI especializada en Drogas de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga. Por su parte, intervino la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas (DTI) de Pilar, conducida por el comisario inspector Juan Gómez.