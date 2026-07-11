Un centro de rehabilitación de adicciones que funcionó en Presidente Derqui, clausurado tras un allanamiento y con sus dos responsables detenidos, operaba bajo un régimen de encierro, sedación forzada y maltratos, según denunciaron las víctimas.

El establecimiento, conocido como "Nuevo Camino" y que según la investigación policial había continuado su actividad bajo otras denominaciones tras una clausura previa, quedó en el centro de la escena luego de que se conocieran relatos de exinternos y familiares sobre las condiciones en las que se mantenía a los pacientes.

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El "jugo loco" para retener a los que querían irse

De acuerdo con lo relatado por la periodista Martina Pedriguero en Telenoche, dentro del centro "tenían adentro a los chicos secuestrados, encerrados" y "no los dejaban hablar con sus familias".

Según su descripción, los propios internos debían suministrarse la medicación entre ellos, ya que el lugar no contaba con médicos ni enfermeros. Uno de los datos que más impacto generó fue la existencia de un preparado que llamaban "jugo loco", una mezcla de ansiolíticos utilizada para sedar a quienes se resistían a permanecer allí.

"Los negados", el grupo que sufría los peores castigos

Quienes manifestaban su voluntad de abandonar el centro eran identificados internamente como "los negados". Según los testimonios recogidos, este grupo recibía los tratos más severos: dormían hacinados en una misma habitación y recibían muy poca comida.

El caso de Carina Aguirre

Entre los testimonios difundidos figura el de Carina Aguirre, quien buscó ayuda para su hijo y fue informada de que podía ser internado sin su consentimiento. Personal del establecimiento fue a buscarlo a su domicilio y lo trasladó a la fuerza. Según relató, recién al mes su hijo logró comunicarse con ella para contarle que sufría maltratos y pedirle que lo sacara del lugar; permaneció allí casi dos meses contra su voluntad.

Funcionamiento clandestino, según la Justicia

Desde la Unidad de Investigaciones de Derechos y Salud Mental, Pablo Galfre describió las irregularidades detectadas en el lugar.

"Funcionaban de forma completamente clandestina. Tenía una web donde no especificaban dirección, ni habilitación, ni staff, ni quien era el director médico, director terapéutico", señaló.

Y agregó que la cuota mensual, previa a la clausura, rondaba los $700.000, y que sus responsables habrían mantenido un esquema orientado a estafar a las familias, al tiempo que utilizaban a algunos internos como mano de obra.

Antecedente: ya había sido clausurado

Según la investigación policial que derivó en las detenciones a mediados del mes pasado, los responsables del centro, un hombre de 34 años y una mujer de 22, ya habían dirigido con anterioridad una fundación bajo el mismo nombre, clausurada por irregularidades similares, y habrían continuado la actividad bajo otras denominaciones utilizando imágenes y videos de la sede anterior en distintas páginas web.

La causa que investiga a la pareja fue caratulada inicialmente como "Lesiones leves – Ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre – Estafa – Privación ilegal de la libertad agravada – Usurpación de títulos y honores", y se tramita en la UFI N°4 de Pilar.