La Policía de Pilar detuvo a una pareja identificada como presuntos responsables de la administración de un centro de rehabilitación de adicciones ubicado en Presidente Derqui.

El establecimiento no contaría con habilitación, según fuentes del caso consultadas por Pilar de Todos, y operó bajo los nombres "Recuperá tu Camino", "Priorizar" y "Centro de Vida y Familia".

La investigación indica que ambos imputados, un hombre de 34 años y una mujer de 22 años, ya habrían dirigido la Fundación "Nuevo Camino", clausurada con anterioridad por irregularidades similares.

Tras ese cierre, habrían continuado la actividad bajo otras denominaciones, utilizando imágenes y videos de la sede anterior en distintas páginas web.

La causa se originó en una denuncia presentada el 28 de diciembre de 2025 por la Dra. Denise Ivana Larken, de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental.

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En febrero de 2026, la Lic. Melina Galeano, directora del Programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria, aportó a la Fiscalía las actas de inspección del Ministerio de Salud provincial, que documentaron múltiples infracciones y derivaron en la clausura provisoria del lugar, al aducir que se tomaba la determinación "en resguardo a la seguridad, salubridad e higiene de la población según el artículo 12 de la ley 7314/67".

Las detenciones

El allanamiento fue ejecutado por la SUBDDI Pilar junto con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Pilar, el Órgano de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud provincial, el SAME y el Comité de Crisis de la Municipalidad de Pilar.

En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, una tarjeta SIM, una carpeta con legajos de internos y cuatro recetas médicas.

El hombre ya había sido detenido el 4 de marzo, pero había recuperado la libertad. Efectivos de la SUBDDI montaron vigilancia sobre el domicilio de la pareja en la localidad de Trujui, partido de Moreno.

Allí, ambos fueron interceptados a bordo de una camioneta Ford Ranger, en la intersección de Ruta 25 y Lisandro de la Torre, donde se concretó el arresto. Del procedimiento se incautaron además dos teléfonos celulares.

En el marco de la investigación también surgieron testimonios de otras personas que habrían sido sometidas a tratamientos en el lugar.

La causa, caratulada "Lesiones leves – Ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre – Estafa – Privación ilegal de la libertad agravada – Usurpación de títulos y honores", se tramita en la UFI N°4 de Pilar.