Continúa la búsqueda de una mujer que lleva más de un mes desaparecida y fue vista por última vez en Pilar.

Se trata de Claudia Itatí García, de 54 años, quien desapareció el pasado viernes 14 de agosto en la localidad de Pilar.

En esa ocasión, desde la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, informaron que la mujer se dirigía desde la Clínica Los Almendros hasta las oficinas de ANSES de General Pacheco.

Actualmente, se sumó a la búsqueda con la difusión de los datos de García el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

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Desde el organismo resaltaron que quienes tengan datos sobre el paradero pueden aportar información llamando a la línea 134 o escribir a [email protected]

Como rasgos característicos, Claudia mide 1.75 metros, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello castaño oscuro entrecano.

Al momento de su ausencia vestía buzo azul, campera de corderito azul y pantalón de jean. Usaba un gorro de lana azul con rayas rojas y blancas. Llevaba dos bolsas de tela.

Sus allegados consignaron que Claudia necesita asistencia médica y farmacológica.