Una mujer de 54 años lleva varios días desaparecida por lo que se inició una intensa búsqueda para poder dar con su paradero.

Se trata de Claudia Itatí García quien fue vista por última vez el pasado viernes 14 de agosto en la localidad de Pilar.

Según informaron a Pilar de Todos desde la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, se supo que la mujer se dirigía desde la Clínica Los Almendros hasta las oficinas de ANSES de General Pacheco.

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Como rasgos característicos, Claudia mide 1.75 metros, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello castaño oscuro entrecano.

Al momento de su ausencia vestía buzo azul, campera de corderito azul y pantalón de jean. Usaba un gorro de lana azul con rayas rojas y blancas. Llevaba dos bolsas de tela.

Sus allegados consignaron que Claudia necesita asistencia médica y farmacológica.

En el caso ya tomó intervención la UFIJ N° 13, del Departamento Judicial San Isidro. Para aportar información: 0221 4293015 o en [email protected]