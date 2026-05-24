La Policía bonaerense detuvo a los padres de Nahiara Jazmín Da Silva, la beba de un año que murió el 4 de mayo por intoxicación con cocaína en el barrio El Triángulo de Maquinista Savio, luego de tres semanas en fuga. En el mismo operativo cayó la abuela paterna de la niña.

Los procedimientos se ejecutaron de forma simultánea en dos domicilios por personal del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) y el Comando de Patrullas de Escobar. En una vivienda ubicada en Martín Coronado al 1450, en Ingeniero Maschwitz, a dos cuadras de la Colectora Oeste, fueron capturados Micaela Jackeline Benítez (30) y Diego Emanuel Da Silva (34), los progenitores.

En paralelo, en una vivienda de la calle Italia en Maquinista Savio, fue arrestada la abuela paterna, Elena Rosa Da Silva (64), informó la Agencia DIB.

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Los padres quedaron imputados por "homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual". La abuela enfrentará el cargo de "abandono de persona seguido de muerte".

El caso de Nahiara

Nahiara ingresó el 14 de abril al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando, derivada desde el hospital provincial Enrique Erill de Escobar con un cuadro respiratorio grave. Fue trasladada al Hospital Garrahan y posteriormente regresó a San Fernando, donde falleció el 4 de mayo.

El caso tomó estado público a comienzos de mayo tras su difusión en el programa Duro de Callar, emitido por Crónica TV, donde familiares, vecinos y allegados del barrio brindaron testimonios. El barrio El Triángulo, donde residía la familia, se ubica en el límite entre los municipios de Escobar y Pilar.

En un hecho llamativo, Elena Rosa Da Silva —la abuela ahora imputada— había brindado declaraciones públicas en medios televisivos reclamando justicia por la muerte de la beba en los días previos a su detención.