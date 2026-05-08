Una beba de 14 meses murió en el hospital de San Fernando tras varios días internada con un cuadro grave de intoxicación con cocaína.

El caso ocurrió en el barrio El Triángulo de Maquinista Savio y los padres de la menor, llamada Nahiara, se encontrarían prófugos.

La abuela paterna de la víctima, Elena, fue una de las primeras en advertir la situación. Según relató en el programa Duro de Callar de Crónica TV, la nena ya había llegado al mundo con presencia de la sustancia en su organismo. "Me llamaron del hospital diciendo que la bebé nació con cocaína en sangre al 100%", afirmó, de acuerdo al Día de Escobar.

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En ese momento, se le solicitó a la madre que realizara un tratamiento por consumo problemático.

El tratamiento duró apenas un mes. "Lo hizo más o menos un mes el tratamiento, nada más", precisó Elena.

"Ella no la llevaba al médico y vivía encerrada. Mi hijo se iba a trabajar y la casa siempre estaba cerrada, las ventanas, todo. Y la bebé ahí adentro", describió.

“Le sentía ruido en los pulmones”

Días antes de la internación, la abuela notó que la menor presentaba dificultades para respirar. "Un día yo la alcé y le sentía ruido en los pulmones. Le dije que tenía que ser atendida", recordó. La respuesta de la madre fue postergarlo: "Vamos a llevarla al médico. Y ella me dice: 'Sí, después la llevo'".

Ante la falta de respuesta, Elena se presentó en la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio. "La fiscal habló conmigo. Yo hice una declaración", indicó. A partir de esa denuncia se activó la intervención de fuerzas policiales y organismos de niñez.

Pero no era la primera alerta. Según la propia abuela, una vecina ya había actuado antes. "Anteriormente había una chica que fue a hacer la denuncia. Ya hacía como 15 días que hizo una denuncia sobre el tema de la bebé y de la madre", explicó.

Nahiara fue derivada al hospital Erill, luego trasladada a San Fernando y posteriormente al Hospital Garrahan, donde permaneció en estado crítico. Finalmente fue llevada a San Fernando, donde falleció.

“La Justicia sabe todo”

Un tío de la niña también habló ante las cámaras y fue aún más duro con el sistema judicial. Señaló que la madre de Nahiara ya había perdido la tenencia de otra hija en un contexto de consumo y que, pese a ello, se le otorgó una nueva chance condicionada. "Mi mamá fue muchas veces a la fiscalía a hablar y le estaban por dar la tutela… pero le dieron la condición a la madre de que, si ella hacía las cosas bien, si seguía el tratamiento, ella podía seguir con su hija", relató.

El familiar fue categórico al evaluar esa decisión. "Le dieron una segunda oportunidad cuando no se la merecía. Ella ya tenía problemas de adicción desde hace mucho tiempo. Entregó a su hija por sexo y cocaína y hay dos personas detenidas. La Justicia sabe todo", afirmó.

También cuestionó la falta de acción institucional frente a los reclamos de su familia. "Acá hubo una mala gestión de la justicia. Mi mamá fue reiteradas veces a hablar y nunca se hizo nada", sostuvo.

“Dejan en manos del demonio a cualquier criatura indefensa. Te juro que no lo puedo creer. Yo lo único que quiero es justicia para Nahiara”, cerró.