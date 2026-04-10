Un camión protagonizó una peligrosa maniobra en la autopista Panamericana luego de no poder atravesar un puente por una aparente limitación de altura.

El hecho ocurrió en el puente del kilómetro 52,5, en sentido hacia Provincia, donde el conductor del transporte se vio obligado a realizar marcha atrás en plena traza principal, generando riesgo para el resto de los vehículos que circulaban por la zona.

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De acuerdo a lo reportado por testigos, el rodado intentó avanzar bajo la estructura pero, al advertir que no contaba con la altura necesaria para pasar, detuvo su marcha y comenzó a retroceder para evitar quedar atascado.

La maniobra, realizada en un corredor de alto tránsito, implicó una situación de peligro debido a la posibilidad de colisiones, especialmente teniendo en cuenta la velocidad habitual de circulación en la autopista.

En tanto, en esta misma jornada se registró otro incidente en la Panamericana que involucró a dos camiones, en el que uno de los vehículos impactó desde atrás al otro, se presume justamente porque uno de los rodados se detuvo al no poder pasar por debajo de un puente, en este caso a la altura del kilómetro 56,5.

Si bien se trató de un hecho distinto, ambos episodios volvieron a poner el foco en las dificultades de circulación de transportes de gran porte en ese sector y si las alturas de los rodados respetan los máximos establecidos.