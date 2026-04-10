Un violento choque entre dos camiones se registró en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 56,5, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, generando importantes complicaciones en la circulación vehicular.

El hecho ocurrió cerca de las 12:30, cuando uno de los rodados habría frenado de manera repentina debajo de un puente. Según las primeras informaciones, el conductor advirtió que la altura del vehículo no le permitía atravesar la estructura, lo que derivó en una maniobra brusca sobre la traza.

Detrás de ese camión circulaba otro transporte de carga que no logró evitar la colisión e impactó de lleno contra la parte trasera del primer vehículo. Las imágenes del siniestro reflejan la magnitud del choque, con severos daños materiales en al menos uno de los rodados involucrados.

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A raíz del impacto, el tránsito quedó completamente interrumpido sobre la autopista y fue desviado por la colectora, generando demoras y largas filas de vehículos en la zona.

De manera preliminar, se indicó que podría haber al menos una persona herida, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre su estado de salud. La información fue reportada por Autopistas del Sol.

AHORA: Accidente en Panamericana Ramal Pilar km 56.5 sentido a CABA. Hay demoras y desvíos hacia colectora. pic.twitter.com/dO71IoIPlW — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 10, 2026

En el lugar trabajaban equipos de asistencia vial y seguridad para ordenar la circulación y avanzar con la remoción de los vehículos.