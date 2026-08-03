El cruce de cámaras de seguridad públicas y privadas fue la herramienta que permitió a la policía reconstruir los movimientos del presunto responsable del crimen de Milagros Naomi Cabrera, la mujer de 30 años hallada sin vida el domingo en Villa Rosa, Pilar. Según voceros de la investigación consultados por Pilar de Todos, ese trabajo de video vigilancia, sumado a testimonios recolectados en el lugar, permitió detener a un hombre de 36 años pocas horas después de conocerse el hallazgo del cuerpo.

Un operativo con múltiples fuerzas

Tras el hallazgo, personal de la Sub DDI de Pilar, junto a la Estación de Policía Departamental de Seguridad Pilar y el GTO de la Comisaría Pilar 6ta de Villa Rosa, iniciaron las primeras averiguaciones. El trabajo combinó relevamiento de testimonios con el análisis de cámaras públicas y privadas de la zona, con las que lograron recrear el recorrido del presunto autor del hecho.

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El hallazgo del cuerpo

La víctima había sido buscada por sus familiares desde hacía dos días. Fue vista por última vez el viernes 31 de julio, alrededor de las 21:25 horas, cuando se retiró de su domicilio con destino a su trabajo en la localidad de Matheu. Desde entonces no hubo respuesta a los reiterados llamados telefónicos, lo que llevó a su hermano y a su expareja a radicar una denuncia por averiguación de paradero e iniciar una búsqueda propia.

Esa búsqueda terminó de madrugada este domingo, cuando ambos ingresaron a un descampado sobre la Ruta 25, entre las calles Rawson e Ibarra, y encontraron el cuerpo a unos 60 metros de una parada de colectivos. "Se encontraba en posición de decúbito dorsal", señalaron los voceros del caso, con un fuerte golpe en la cabeza. En el lugar trabajaron la Policía Científica, Médicos de Policía y ambulancias del SAME.

"Recolección de testimonios como así también minuciosos análisis fílmicos de cámaras públicas y privadas, se logró visualizar y recrear el paso del autor material del hecho hasta el ingreso a un domicilio ubicado en la calle Carlos Saavedra Lamas", señalaron fuentes de la investigación a Pilar de Todos.

Además, los investigadores agregaron que de momento no se pudo establecer si la víctima y el victimario se conocían, aunque se cree que no, y que se trató de un ataque "al azar".

La coartada que no resistió el cruce de cámaras

Con los datos reunidos, el fiscal Andrés Quintana dispuso el allanamiento de urgencia sobre un domicilio de la calle Saavedra Lamas, donde detuvieron a Luis Cesar Navarro. El hombre presentaba escoriaciones en el cuello y la nuca, compatibles con posibles signos de defensa de la víctima durante la agresión.

Horas antes, Navarro se había presentado en la Comisaría 6ta "a modo de coartada" para denunciar que dos sujetos lo habían golpeado en la cabeza para robarle el celular. Ese mismo teléfono fue hallado luego en la escena del crimen, un dato que reforzó las sospechas sobre su participación en el hecho.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, que ahora trabaja para establecer el móvil del crimen.