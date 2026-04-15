Una causa por robos bajo la modalidad de inhibidores en Pilar registró un nuevo avance con la detención de una segunda sospechosa, acusada de integrar la organización investigada por un hecho ocurrido en el estacionamiento del Bingo Oasis del distrito.

La aprehensión se concretó en el marco de un operativo llevado adelante por personal de la Sub DDI Pilar, en conjunto con efectivos de una dependencia policial local, luego de establecerse que sobre la mujer pesaba una orden de detención vigente en una causa vinculada al mismo expediente en el que días atrás ya había sido arrestado un sospechoso.

El caso se originó a partir de la denuncia de un hombre de 44 años, quien había dejado su vehículo, un Toyota Corolla, estacionado en el predio del Bingo de Pilar, ubicado en la intersección de Colectora 12 de Octubre y Chubut.

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Tras retirarse momentáneamente, al regresar constató que autores desconocidos habían sustraído del interior del rodado un bolso que contenía elementos deportivos, entre ellos un palo de hockey y protección de arquera.

A partir de ese episodio, los investigadores desplegaron una serie de tareas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y rastreo en redes sociales, lo que permitió detectar que los objetos robados estaban siendo ofrecidos a la venta a través de plataformas digitales como Instagram.

De acuerdo a la hipótesis judicial, los implicados utilizaban dispositivos inhibidores de señal para bloquear el cierre centralizado de los vehículos, lo que les permitía acceder sin ejercer violencia y concretar los robos en pocos segundos, principalmente en estacionamientos de alta circulación.

Detienen a acusado de robar autos con inhibidores en Pilar https://t.co/4beO10oqm9 pic.twitter.com/E9T94SViHU — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 3, 2026

Las diligencias derivaron en un allanamiento realizado en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde fue detenido previamente un sospechoso, quien al momento del hecho se habría movilizado en una camioneta Volkswagen Amarok color gris oscuro.

En ese procedimiento, además, los efectivos secuestraron 25 teléfonos celulares y tarjetas bancarias a nombre de terceros, elementos considerados de interés para la investigación.

En este contexto, la nueva detenida estaría vinculada a la misma estructura delictiva y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que avaló el procedimiento y ordenó las medidas de rigor.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras los investigadores buscan determinar el alcance total de la presunta organización y establecer si existen otros hechos relacionados, al tiempo que se cree que los integrantes de la banda, en su mayoría, serían de nacionalidad chilena.