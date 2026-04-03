La Policía de Pilar detuvo a un sospechoso de robar autos con inhibidores de señal, luego de que se registrara un hecho de esas características en el estacionamiento de un reconocido complejo comercial del distrito.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sub DDI Pilar, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, testimonios y rastreo en redes sociales.

Fue luego de que un hombre de 44 años denunciara que tras dejar su auto para ir a almorzar al Bingo Oasis de Pilar, al regresar notó que del baúl faltaba un bolso.

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Las diligencias permitieron identificar a uno de los presuntos autores y ubicar un domicilio en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde se concretó un allanamiento de urgencia.

Allí fue aprehendido un hombre de 36 años, acusado de los delitos de hurto agravado y encubrimiento agravado con fines de lucro.

Robo en el Bingo y pista clave en redes

El hecho que dio origen a la causa ocurrió en el estacionamiento del Bingo de Pilar, ubicado en la intersección de Colectora 12 de Octubre y Chubut, a la vera de la Panamericana KM 50.

En ese lugar, un hombre dejó su vehículo estacionado y, al regresar, constató que autores ignorados habían sustraído del interior un bolso con elementos deportivos.

A partir de ese episodio, los investigadores detectaron que los objetos robados, como un palo de hockey, protección de arquera y otros elementos, que estaban siendo ofrecidos a la venta a través de redes sociales como Instagram, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso y reconstruir parte del circuito de comercialización.

Detienen a acusado de robar autos con inhibidores en Pilar https://t.co/4beO10oqm9 pic.twitter.com/E9T94SViHU — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 3, 2026

Uso de inhibidores y secuestros

De acuerdo a la pesquisa, los delincuentes utilizaban inhibidores de señal para bloquear el cierre centralizado de los vehículos, lo que les permitía acceder sin forzar cerraduras y concretar los robos en pocos segundos, principalmente en estacionamientos.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 25 teléfonos celulares, además de tarjetas de crédito a nombre de una tercera persona, elementos que serán peritados para determinar su posible vinculación con otros hechos.

Los investigadores sostienen que se trataría de una banda dedicada a la apertura de autos estacionados y sustracción de objetos de valor, con una dinámica de rápida reventa de lo robado. En ese contexto, no se descarta la participación de más integrantes, algunos de nacionalidad chilena.

En tanto, el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, una camioneta Volkswagen Amarok, no fue hallado y continúa siendo buscado por la Justicia.

La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro.