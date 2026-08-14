El comisario inspector Darío Jesús Raggio (45) asumió como nuevo titular de la Jefatura Departamental de la Estación de Policía de Seguridad de Pilar, luego de casi un mes y medio de conducción interina a cargo de Juan Ramón González. El cambio se produce después de la salida de Carlos Nicolás, ocurrida el 9 de julio pasado, que había dejado la dependencia sin un jefe definitivo.

Una carrera de más de dos décadas en la fuerza

Raggio ingresó a la Policía bonaerense en el año 2000 y desarrolló la mayor parte de su trayectoria en dependencias de la zona oeste del conurbano. Entre sus antecedentes figuran su paso como encargado del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Morón 2ª de Haedo, y su desempeño en las comisarías de Merlo 2ª de Padua, Ituzaingó 3ª de Las Cabañas, Ituzaingó 4ª de San Alberto,—en La Matanza— y Hurlingham 5ª de Villa Club.

Puede interesarte

También ocupó el cargo de jefe de grupo en la DDI Mercedes, se desempeñó como segundo jefe de la Comisaría Morón 7ª de Castelar Norte y cumplió funciones en la Policía Vial Norte.

Tres años al frente del Comando de Patrulla

Antes de su designación en la Jefatura Departamental, Raggio estuvo al mando del Comando de Patrulla de Pilar desde abril de 2023 hasta el 13 de agosto de este año, es decir, más de tres años de gestión en ese puesto. Con su salida, la conducción de esa dependencia quedará en manos de la subcomisaria Yanina Cáceres, hasta ahora subjefa del mismo Comando.

Los objetivos de la nueva gestión

Tras asumir, Raggio planteó como prioridad fortalecer el funcionamiento de la estructura policial y capitalizar la experiencia adquirida durante sus años de servicio. El nuevo jefe departamental adelantó que buscará un trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad y con el Poder Judicial de Pilar, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y el uso de los recursos disponibles, informó Resumen.