El comisario Carlos Nicolás dejó de estar al mando de la Policía de Pilar.

Es que las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires decidieron el traslado de Nicolás, quien estaba al mando de la Estación de Policía de Pilar, a Mar del Plata, ciudad donde asumirá un nuevo rol dentro de la fuerza.

En su nuevo puesto, Nicolás se desempeñará como coordinador de Fuerzas Federales para los operativos de seguridad "Invierno" y para los dispositivos que se implementen posteriormente en el partido de Mar Chiquita, con base operativa en Mar del Plata, consignó Resumen.

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El rol de Carlos Nicolás en Pilar

El jefe policial no era ajeno al distrito: había estado a cargo de la Comisaría 1ra. y de la Jefatura Distrital entre 2016 y 2020. Volvió a la conducción de la Estación de Policía de Pilar en noviembre de 2022, cuando reemplazó al comisario Gabriel Galeano.

Durante su gestión en Pilar, Nicolás afianzó una relación cercana con instituciones y vecinos: conocía en profundidad el distrito por haberse desempeñado previamente como titular de la Comisaría Pilar 1ra. y, más tarde, como jefe de la Jefatura Distrital, antes de ser trasladado a San Nicolás.

Desde ese momento coordinó las distintas dependencias policiales del distrito y sostuvo un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad del Municipio, que conduce Federico Kruse.

Qué representa el cambio

La Estación de Policía es la máxima estructura operativa de la fuerza en el distrito. Entre sus funciones está la coordinación de todas las comisarías y destacamentos de Pilar, además de la Comisaría de la Mujer, la Policía Local y el Comando de Patrulla.

Según trascendió, de manera provisoria la Estación Pilar estará a cargo del comisario inspector Juan Ramón González, quien se desempeñaba como segundo del área.