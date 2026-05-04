La comunidad de Pilar despide a Gustavo Besson, el vecino y ciclista que perdió la vida el sábado tras ser embestido por una motocicleta en la intersección de Ruta 8 y Almirante Brown, acceso al barrio La Pilarica.

El conductor de una moto Honda, un joven de 23 años domiciliado en Agustoni, quedó involucrado en una causa caratulada como homicidio culposo, que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para reconstruir la mecánica del choque.

Puede interesarte

Una vida ligada a Pilar

La muerte de Besson impactó de lleno en distintos sectores de la ciudad. Trabajó durante 30 años en el colegio Verbo Divino, donde construyó vínculos con generaciones enteras de estudiantes y familias.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre cercano, comprometido y siempre presente.

Padre de cuatro hijos, formó junto a su esposa Rita —también reconocida en la zona por su actividad comercial— una familia profundamente arraigada en la vida local. Dos de sus hijas continúan con emprendimientos comerciales, señaló Resumen.

Uno de sus hijos compartió con él la pasión por el ciclismo y compitieron juntos representando a Pilar en distintos puntos del país. Otro hijo desarrolló una carrera militar y también representó a la ciudad en kick boxing.

El último adiós

Sus restos serán velados este martes por la mañana en la casa de sepelios Ponce de León, donde familiares, amigos y vecinos le darán el último adiós.