Un ciclista murió tras chocar contra una motocicleta en la intersección de la Ruta 8 y la calle Almirante Brown, a la entrada del barrio La Pilarica, en Pilar.

Un llamado al 911 alertó minutos antes del mediodía de esta jornada sobre la colisión y Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró al hombre tendido sobre el asfalto con lesiones y manchas de sangre.

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Un médico del sistema de emergencias SAME que se hizo presente en el lugar constató el fallecimiento del ciclista, quien al cierre de esta nota aún no había sido identificado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la moto involucrada era una Honda CG 150 conducida por un joven de 23 años.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar.

Peritos de la Policía Científica relevaron la escena para reconstruir la mecánica del siniestro, cuyas circunstancias exactas aún son materia de investigación.