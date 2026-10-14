El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó una propuesta formal al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de eliminar el IVA en las operaciones vinculadas a la obra pública municipal. A cambio, el jefe comunal ofreció suprimir la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan los comercios, pymes e industrias en su distrito.

La iniciativa surge como respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien el 30 de septiembre pasado, durante el coloquio de IDEA en Mar del Plata, instó a los intendentes a reducir la carga impositiva local.

“Hablar es fácil. Acá lo que importan son los hechos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra, escribió Passaglia en sus redes sociales”, expuso el jefe comunal de San Nicolás.

El intendente explicó el impacto económico de la medida mediante un ejemplo técnico. Según detalló, si el municipio adquiere materiales por 1.000.000 de pesos, el proveedor factura 210.000 pesos en concepto de IVA, lo que eleva el costo final a 1.210.000 pesos. Este recargo del 21% también afecta el pago de energía para alumbrado público, recolección de residuos y otros servicios esenciales.

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“Ministro, bajar los impuestos que cobra otro es fácil. Esta propuesta nos exige hacerlo a los dos. Y aquí no hay trucos, el beneficio es para la gente”, señaló Passaglia al dirigirse al ministro de Economía.

La propuesta busca que tanto el gobierno nacional como los municipios realicen un esfuerzo conjunto para aliviar la presión fiscal que recae sobre el bolsillo de los vecinos y el sector productivo.

Reclamo de Pilar

Un planteo similar había expuesto meses atrás el intendente de Pilar, Federico Achával, en el marco de las críticas que desde Nación salían hacia determinados municipios.

“Para bajar tasas, el Gobierno Nacional nos tiene que bajar el IVA”, señalaba Achával en diciembre del año pasado.

El intendente señaló en su momento que antes de hablar de baja de tasas, se deben discutir otras cuestiones impositivas, justamente como la del Impuesto al Valor Agregado, que en 2025 le significó a Pilar más 50 mil millones de pesos extra, el equivalente a un 12% del presupuesto total original.

“Los municipios cada vez recibimos más competencias, salud, educación, seguridad, obra pública. Y para ser frente a toda esa demanda, necesitamos justamente poder recaudar para llevar adelante nuestra gestión de gobierno. En un contexto, además, en el que históricamente los municipios teníamos la posibilidad de recibir fondos del gobierno nacional, de la provincia y los recursos autogenerados. Y hoy, a partir de la gestión de este Gobierno, contamos con cero acompañamiento por parte del Estado nacional para programas sociales, por ejemplo”, planteó en su momento el jefe comunal.

“Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA. Porque más allá de las tasas como concepto en los municipios, lo que nos parece importante es discutir la cuestión tributaria de fondo en la Argentina, contribuir a esa discusión. Si el gobierno nacional exime a los municipios de IVA se pueden repensar las tasas”, agregaba el mandatario local.