El intendente Federico Achával reclamó a Nación que le rebaje la carga de IVA que pagan los Municipios, como en el caso de la compra de materiales o ejecución de obra pública, medicamentos y alimentos.

La postura de Achával surge luego de que desde distintos sectores plantearan sus objeciones a la Tasa de Protección Ambiental que aplica la Comuna desde 2024, pero con cambios desde diciembre de 2025, con un plus de entre el 0,98% y 2% para supermercados, hipermercados y otros rubros.

En ese marco, el intendente de Pilar expuso que antes de hablar de baja de tasas, se deben discutir otras cuestiones impositivas, justamente como la del Impuesto al Valor Agregado, que en lo que va del año le significó a Pilar más 50 mil millones de pesos extra (un 12% del presupuesto total original de este año), cuando hay empresas privadas que tiene descuentos de hasta el 50%.

“Los municipios cada vez recibimos más competencias, salud, educación, seguridad, obra pública. Y para ser frente a toda esa demanda, necesitamos justamente poder recaudar para llevar adelante nuestra gestión de gobierno. En un contexto, además, en el que históricamente los municipios teníamos la posibilidad de recibir fondos del gobierno nacional, de la provincia y los recursos autogenerados. Y hoy, a partir de la gestión de este Gobierno, contamos con cero acompañamiento por parte del Estado nacional para programas sociales, por ejemplo”, planteó el jefe comunal.

“Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA. Porque más allá de las tasas como concepto en los municipios, lo que nos parece importante es discutir la cuestión tributaria de fondo en la Argentina, contribuir a esa discusión. Si el gobierno nacional exime a los municipios de IVA se pueden repensar las tasas”, agregó el mandatario local en diálogo con Clarín.

En ese marco, el jefe comunal explicó que los municipios pagan el 21% del IVA sin posibilidades de recuperarlo, y que este año esa cifra ascenderá a los $ 55.000, al tiempo que por coparticipación retorna menos de la mitad, $ 22.000 millones.

“Es decir que tenemos un régimen negativo de IVA de $ 32.000 millones. Pago IVA por medicamentos, insumos médicos, servicios de salud, comidas, obras de infraestructura, y hasta sepelios", enumeró.





Sostener la gestión

Ante el recorte total de fondos provenientes por parte de Nación, ya se mediante la ejecución de obra pública directa, Aportes del Tesoro Nacional o incluso programas especiales, lo que también deriva en menos recursos para la Provincia, el intendente Achával explicó que con las tasas recaudadas en Pilar se sostienen obras y servicios clave, como los de seguridad, educación y salud.

“Tenemos que sostener los hospitales que son municipales en Pilar. Tenemos que reforzar el sistema de seguridad con cámaras, con móviles, con personal, con centro de monitoreo. Además, tenemos que fortalecer el régimen educativo, porque el objetivo central de nuestra política es zanjar las profundas desigualdades que existen en nuestro territorio y estamos convencidos de que la educación es la política pública más transformadora y más igualadora. Esta es la discusión de fondo que queremos dar”, explicó.

“Desde que asumió (el Presidente Javier) Milei y con el freno de la obra pública hicimos 2.000 cuadras de asfalto, construimos 16 escuelas, 3 hospitales y estamos construyendo una universidad. Ahora, lo que no puede pasar es que sus impuestos y en el caso de los municipios, las tasas no vuelvan al vecino o en obras, o en políticas públicas que tiendan a mejorar la vida”, repasó Achával, quien remarcó la extensión que tiene el distrito, 380 kilómetros cuadrados, más grande que CABA, con un presupuesto para el año que viene calculado en 488 mil millones de pesos y con una población estable de 423 mil habitantes, que suma otros 150 mil los fines de semana o en épocas de vacaciones.

El intendente, además, remarcó que la situación no es exclusiva de Pilar, sino que afecta a los municipios de todo el país, y planteó la necesidad de avanzar en una discusión integral sobre las cargas impositivas y tarifarias en la Argentina.

Por último, el intendente reconoció como aspectos positivos de la gestión nacional el objetivo de superávit fiscal y la baja de la inflación, aunque aclaró que resta discutir los mecanismos utilizados y sus efectos sobre distintos sectores de la sociedad.