Estudiantes de Pilar ya disfrutan las vacaciones en las Escuelas Abiertas en Verano
Si tenés ente 3 y 18 años y vas a algún establecimiento del distrito, podes sumarte. Hay actividades recreativas, deportivas y acuáticas en las piletas de los Clubes Municipales.
Las y los estudiantes de las escuelas de Pilar ya disfrutan las vacaciones en las Escuelas Abiertas en Verano, una propuesta que ofrece actividades recreativas, deportivas y acuáticas durante el mes de enero.
Las Escuelas comenzaron con las actividades al principio de esta semana. Durante estos días, las y los chicos disfrutaron de las actividades que se desarrollan en los ocho Clubes Municipales, con las piletas como principal atractivo.
Este jueves, el intendente Federico Achával acompañó a los chicos que asisten al Club Tribarrial, luego de haber participado en la inauguración oficial de la temporada llevada adelante en el Club Municipal del barrio Peruzzotti.
Junto a los chicos, Achával expresó: “Es una gran alegría poder estar en el Club Tribarrial con los chicos y chicas que durante el año estudian en las escuelas de Pilar y ahora disfrutan sus vacaciones en el club, divirtiéndose en la pileta, compartiendo y disfrutando de un montón de actividades en las Escuelas Abiertas en Verano que funcionan en 17 sedes en todo el distrito".
En la visita, también estuvo presente la secretaria General, Soledad Peralta, entre otros funcionarios comunales.
Cómo Anotarse
La propuesta es gratuita y apunta a ofrecer actividades para disfrutar durante las vacaciones. Está dirigida a chicos y chicas de entre 3 y 18 años que sean estudiantes de escuelas de Pilar.
En cuanto a las sedes, estarán disponibles las siguientes.
En el Turno Mañana
CEC N° 801: Chubut 1975
EP N° 2: F. de Arteaga 793
EP N° 4: Fragata La Argentina 1717
EP N° 7: Las Alondras 114
EP N° 10: P. I. Bean 569
EP N° 12: Silvio González 894
EP N° 13: E. Gascón 2336
EP N° 14: Hipólito Yrigoyen 1266
EP N° 15: Paraguay 1610
EP N° 17: Ruta 8 km 62
EP N° 20: Tucumán 1699
EP N° 21: Oliden 7674
EP N° 22: Salta 2093
EP N° 23: Rondeau 777
EP N° 24: Beliera y Alemania
EP N° 25: Las Margaritas 1136
EP N° 28: Batalla de Ensenada 389
EP N° 29: Guatemala 1074
EP N° 30: Puerto Rico 585
EP N° 32: Pasteur 727
EP N° 33: Cattaneo y Santa Julia
EP N° 34: I.Baz 1649
EP N° 35: Pedro de Mendoza 1914
EP N° 36: Posadas y Nale Roxlo
EP N° 38: Sara Maqueda y Labruyere
EP N° 39: Einstein y Portinari
EP N° 40: Sto. Domingo y Nicaragua
EP N° 41: Mitre y Capdevilla
EP N° 43: Rivadavia 650
EP N° 44: Las Hortensias 1765
EP N° 45: Juan B. Justo y Soler
EP N° 46: Santa Teresa 1400
EP N° 47: Beliera y Noruega
EP N°48: Sánchez de Bustamante 658
EP N° 49: Isla Gran Malvina e isla Soledad
EP N° 50: H G Martin 2943
ES N° 19: Belgrano 787
Turno Tarde
ES N° 4: José Penna 1098
ES N°5: Moreno y Libertad
ES N° 6: José Garibaldi 1998
ES N°7: Cuba 166
ES N°8: Pelagio Luna 1200
ES N° 10: Santa Eulalia 2048
ES N°11: Ameghino 3353
ES N°24: Juan Domingo Perón 350
ES N°26: Bernardino Rivadavia 608
ES N°34: Champagnat 1669
ES N° 36: Juan de la Bruyere 1261
ES N°37: Noruega 3150
ES N°38: H. G. Martin 607
ES N° 40: Duchesnois y Batalla de Arroyo Grande
EET N° 2: Las Heras y O'higgins
Para inscribirse y obtener más información, los interesados deben enviar la palabra “Educación” al WhatsApp de Mi Muni: 11-5238-6864 o en el Club Municipal más cercano.
