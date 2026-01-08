Las y los estudiantes de las escuelas de Pilar ya disfrutan las vacaciones en las Escuelas Abiertas en Verano, una propuesta que ofrece actividades recreativas, deportivas y acuáticas durante el mes de enero.

Las Escuelas comenzaron con las actividades al principio de esta semana. Durante estos días, las y los chicos disfrutaron de las actividades que se desarrollan en los ocho Clubes Municipales, con las piletas como principal atractivo.

Este jueves, el intendente Federico Achával acompañó a los chicos que asisten al Club Tribarrial, luego de haber participado en la inauguración oficial de la temporada llevada adelante en el Club Municipal del barrio Peruzzotti.

Junto a los chicos, Achával expresó: “Es una gran alegría poder estar en el Club Tribarrial con los chicos y chicas que durante el año estudian en las escuelas de Pilar y ahora disfrutan sus vacaciones en el club, divirtiéndose en la pileta, compartiendo y disfrutando de un montón de actividades en las Escuelas Abiertas en Verano que funcionan en 17 sedes en todo el distrito".

En la visita, también estuvo presente la secretaria General, Soledad Peralta, entre otros funcionarios comunales.

Cómo Anotarse

La propuesta es gratuita y apunta a ofrecer actividades para disfrutar durante las vacaciones. Está dirigida a chicos y chicas de entre 3 y 18 años que sean estudiantes de escuelas de Pilar.

En cuanto a las sedes, estarán disponibles las siguientes.

En el Turno Mañana

CEC N° 801: Chubut 1975

EP N° 2: F. de Arteaga 793

EP N° 4: Fragata La Argentina 1717

EP N° 7: Las Alondras 114

EP N° 10: P. I. Bean 569

EP N° 12: Silvio González 894

EP N° 13: E. Gascón 2336

EP N° 14: Hipólito Yrigoyen 1266

EP N° 15: Paraguay 1610

EP N° 17: Ruta 8 km 62

EP N° 20: Tucumán 1699

EP N° 21: Oliden 7674

EP N° 22: Salta 2093

EP N° 23: Rondeau 777

EP N° 24: Beliera y Alemania

EP N° 25: Las Margaritas 1136

EP N° 28: Batalla de Ensenada 389

EP N° 29: Guatemala 1074

EP N° 30: Puerto Rico 585

EP N° 32: Pasteur 727

EP N° 33: Cattaneo y Santa Julia

EP N° 34: I.Baz 1649

EP N° 35: Pedro de Mendoza 1914

EP N° 36: Posadas y Nale Roxlo

EP N° 38: Sara Maqueda y Labruyere

EP N° 39: Einstein y Portinari

EP N° 40: Sto. Domingo y Nicaragua

EP N° 41: Mitre y Capdevilla

EP N° 43: Rivadavia 650

EP N° 44: Las Hortensias 1765

EP N° 45: Juan B. Justo y Soler

EP N° 46: Santa Teresa 1400

EP N° 47: Beliera y Noruega

EP N°48: Sánchez de Bustamante 658

EP N° 49: Isla Gran Malvina e isla Soledad

EP N° 50: H G Martin 2943

ES N° 19: Belgrano 787

Turno Tarde

ES N° 4: José Penna 1098

ES N°5: Moreno y Libertad

ES N° 6: José Garibaldi 1998

ES N°7: Cuba 166

ES N°8: Pelagio Luna 1200

ES N° 10: Santa Eulalia 2048

ES N°11: Ameghino 3353

ES N°24: Juan Domingo Perón 350

ES N°26: Bernardino Rivadavia 608

ES N°34: Champagnat 1669

ES N° 36: Juan de la Bruyere 1261

ES N°37: Noruega 3150

ES N°38: H. G. Martin 607

ES N° 40: Duchesnois y Batalla de Arroyo Grande

EET N° 2: Las Heras y O'higgins

Para inscribirse y obtener más información, los interesados deben enviar la palabra “Educación” al WhatsApp de Mi Muni: 11-5238-6864 o en el Club Municipal más cercano.