Arrancaron en Pilar las actividades en las “Escuelas Abiertas en Verano 2026”, la propuesta que el Municipio junto con la Provincia de Buenos Aires despliega con actividades recreativas y deportivas destinadas a los estudiantes de entre 3 y 18 años.

En la primera jornada, el intendente Federico Achával acompañó a los chicos y chicas que asistieron al Club Municipal Peruzzotti.

Las Escuelas Abiertas en Verano también invitan a los participantes a disfrutar de actividades acuáticas en los 8 clubes comunales.

“Hoy comenzaron las Escuelas Abiertas en Verano, un programa con el que los chicos de todas las escuelas de Pilar podrán compartir el verano con amigos y disfrutar diferentes actividades recreativas en todos nuestros clubes", expresó el jefe comunal.

Y agregó: "Nos llena de alegría ver a tantos chicos divertirse en estos espacios que construimos para la comunidad".

De esta manera, las Escuelas Abiertas en Verano ya se encuentran funcionando en el distrito y estarán recibiendo a una gran cantidad de chicos y jóvenes de nivel inicial, primario y secundario para disfrutar al aire libre, con juegos, pileta y talleres.

Estuvieron presentes la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Educación, Damián Espíndola y el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales; entre otros funcionarios del gabinete municipal y concejales.

En la Provincia

Cabe destacar que en toda la Provincia, más de 220 mil niñas, niños y adolescentes disfrutan de esta nueva edición de “Escuelas Abiertas en Verano”, coordinada por la Dirección General de Cultura y Educación.

“Las Escuelas Abiertas en Verano” (EAV), se extienden hasta el 30 de enero con el objetivo de brindar un espacio educativo y recreativo integral durante el receso estival”, consignaron.

De la actividad forman parte más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, a partir de los 3 años, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses (65 en contexto de encierro).

Las y los participantes disfrutarán de actividades recreativas, deportivas, artísticas y acuáticas, organizadas de lunes a viernes en jornadas de 4 horas diarias, en turnos de mañana o tarde/vespertino.

En el marco del inicio, la ministra Flavia Terigi expresó que “el Programa es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la Provincia”.

“Más allá del receso escolar, nuestra responsabilidad es sostener un vínculo educativo con las comunidades: por eso Escuelas Abiertas en Verano combina propuestas pedagógicas, recreativas y sociales que promueven encuentros, aprendizajes y vínculos en cada rincón del territorio bonaerense”, completó.

Cada distrito cuenta con coordinadoras y coordinadores distritales, mientras que en cada sede se asigna una directora o un director y docentes para la planificación y desarrollo de las actividades. Además, en los espacios con espejos de agua, hay guardavidas para garantizar la seguridad de las y los participantes.

Durante el programa “Escuelas Abiertas en Verano”, se asegura, además, la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a través de la provisión de una colación y el almuerzo a todas y todos los estudiantes que participan.