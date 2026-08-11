Las ventas en los comercios de Pilar cayeron 4,09% interanual en julio, según el relevamiento mensual de la Cámara de Comercio local (SCIPA), que puso fin al único mes positivo del año registrado en junio.

El sondeo, elaborado sobre la comparación entre julio de 2025 y julio de 2026 a valores constantes de reposición, mostró bajas en la mayoría de los rubros relevados: Textil e indumentaria retrocedió 6,2%, Bazar, decoración y muebles 6,8%, Alimentos y bebidas 5,9%, Perfumería 4,8% y Calzado y marroquinería 4,5%

Farmacia tuvo la caída más leve, con 1,6%, mientras que Ferretería fue el único sector en terreno positivo, con una suba de 1,2%.

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"En la calle no se ve un peso"

El vicepresidente de SCIPA, Enrique Bértola, calificó el escenario como crítico: "La situación es altamente preocupante y el futuro que se avecina no es favorable, conforme a los indicadores que estamos observando. Puede estar brillante la macroeconomía, pero en la calle no se ve un peso. Esa es la realidad que hoy nos transmiten nuestros comerciantes".

En la misma línea, el presidente de la entidad, Alfredo Ventura, remarcó el carácter generalizado de la crisis.

"No existe rubro que no se queje de esta recesión y de la caída del consumo. Lo cierto es que día a día esta situación se profundiza, tornándose cada vez más preocupante. Los comerciantes necesitan recuperar ventas y previsibilidad para poder sostener sus negocios y sus fuentes de trabajo".

Desde SCIPA remarcaron que el problema ya no se limita a determinados sectores, sino que alcanza con distinta intensidad a la totalidad de los rubros relevados.

Las tasas bancarias, otro freno para el comercio

El comunicado, al que tuvo acceso Pilar de Todos, también apunta contra el costo del financiamiento. El secretario de SCIPA, Mauro Moris, cuestionó las asimetrías que enfrenta el comercio local frente a la mercadería importada y las plataformas de venta online.

"Las asimetrías en la estructura de costos y la carga fiscal vigente terminan jugando una mala pasada al sector productivo. Mientras las empresas y PyMEs locales absorbemos incrementos mensuales en servicios públicos y costos fijos indispensables para mantener la persiana abierta, los productos importados ingresan a esquemas comerciales que no sufren ese mismo impacto operativo. Es necesario revisar integralmente cómo incide este esquema sobre el precio final de la mercadería. Al verse obligada la PyME formal a trasladar esa estructura de costos, pierde terreno frente a la mercadería importada y las ventas online, un canal de consumo que ha experimentado un crecimiento exponencial”, reclamó.

Según la entidad, las elevadas tasas de interés bancarias dificultan el acceso al crédito, encarecen la financiación con tarjeta y le suman costos financieros a los comercios que necesitan sostener capital de trabajo y mercadería.

Un año con caídas en casi todos los meses

El dato de julio interrumpe la única mejora del año. SCIPA había reportado una caída de 30% en marzo, que se moderó a 15,6% en abril y a 8,2% en mayo, hasta que en junio el sector cerró con una suba de 1,8% interanual, impulsada por el cobro del aguinaldo y el Día del Padre.

La reversión a números rojos en julio confirma, según la entidad, que la recuperación estacional de junio no logró sostenerse.