Las ventas de motos 0km en Pilar acumulan 5.053 unidades entre enero y septiembre de 2026, un 55,6% más que las 3.248 del mismo período de 2025, lo que equivale a 1.805 motos adicionales.

El promedio mensual pasó de 361 a 561 unidades, y septiembre, con 713 patentamientos, fue el mejor mes del año. Hasta entonces el máximo había sido marzo, con 672.

Todos los meses crecieron frente a 2025

De acuerdo a sondeo de datos oficiales de la DNRPA analizados por Pilar de Todos, los aumentos más marcados se dieron en febrero (+108,5%) y septiembre (+107,9%). Los más moderados correspondieron a julio (+19,4%) y enero (+19,8%).

Por registro, el seccional Pilar “A” (25065) inscribió 2.268 motos 0km en lo que va del año, contra 1.138 de 2025 (+99,3%). En tanto, el Pilar “B” (25135) sumó 2.785 frente a 2.110 (+32,0%).

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Las motos usadas avanzan a menor ritmo

Las transferencias de motos usadas totalizan 3.612 operaciones de enero a septiembre, contra 3.415 del año pasado (+5,8%).

Sumados ambos rubros, el mercado de motos pasó de 6.663 a 8.665 operaciones (+30,0%). Dentro de ese total, las 0km representan hoy el 58,3%, cuando un año atrás eran el 48,7%.

En autos, el acumulado va en sentido contrario

Los cinco registros de autos de Pilar inscribieron 3.218 unidades 0km en lo que va del año, frente a 4.276 de 2025 (-24,7%). Por su parte, las transferencias de autos usados llegaron a 11.750, apenas por debajo de las 11.864 del año anterior (-1,0%).

Con esos números, las motos 0km superaron a los autos 0km en el acumulado (5.053 contra 3.218), mientras que en 2025 ocurría lo inverso (3.248 motos y 4.276 autos).