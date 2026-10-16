Ventas de motos 0km suben 55,6% en Pilar en lo que va de 2026
El año acumula 1.805 unidades más que en 2025. Septiembre, con 713, fue el mejor mes, según la DNRPA.
Las ventas de motos 0km en Pilar acumulan 5.053 unidades entre enero y septiembre de 2026, un 55,6% más que las 3.248 del mismo período de 2025, lo que equivale a 1.805 motos adicionales.
El promedio mensual pasó de 361 a 561 unidades, y septiembre, con 713 patentamientos, fue el mejor mes del año. Hasta entonces el máximo había sido marzo, con 672.
Todos los meses crecieron frente a 2025
De acuerdo a sondeo de datos oficiales de la DNRPA analizados por Pilar de Todos, los aumentos más marcados se dieron en febrero (+108,5%) y septiembre (+107,9%). Los más moderados correspondieron a julio (+19,4%) y enero (+19,8%).
Por registro, el seccional Pilar “A” (25065) inscribió 2.268 motos 0km en lo que va del año, contra 1.138 de 2025 (+99,3%). En tanto, el Pilar “B” (25135) sumó 2.785 frente a 2.110 (+32,0%).
Las motos usadas avanzan a menor ritmo
Las transferencias de motos usadas totalizan 3.612 operaciones de enero a septiembre, contra 3.415 del año pasado (+5,8%).
Sumados ambos rubros, el mercado de motos pasó de 6.663 a 8.665 operaciones (+30,0%). Dentro de ese total, las 0km representan hoy el 58,3%, cuando un año atrás eran el 48,7%.
En autos, el acumulado va en sentido contrario
Los cinco registros de autos de Pilar inscribieron 3.218 unidades 0km en lo que va del año, frente a 4.276 de 2025 (-24,7%). Por su parte, las transferencias de autos usados llegaron a 11.750, apenas por debajo de las 11.864 del año anterior (-1,0%).
Con esos números, las motos 0km superaron a los autos 0km en el acumulado (5.053 contra 3.218), mientras que en 2025 ocurría lo inverso (3.248 motos y 4.276 autos).