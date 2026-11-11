El ritmo de crecimiento de las ventas de motos 0km en Pilar se desaceleró con fuerza en octubre: la suba interanual fue de 33,4%, contra el 107,9% de septiembre.

En octubre se inscribieron 603 motos 0km, frente a las 452 del mismo mes de 2025. Un mes antes, en septiembre, habían sido 713, contra 343 del mismo mes del año pasado.

De un salto de 108% a una suba de 33% en un mes

De acuerdo a sondeo de datos oficiales de la DNRPA consultados por Pilar de Todos, la diferencia entre ambas subas interanuales es de 74,5 puntos porcentuales. En unidades, octubre quedó 15,4% por debajo de septiembre.

Aun con el freno, octubre fue el tercer mejor mes del año, detrás de septiembre (713) y marzo (672). De enero a octubre, las motos 0km suman 5.656 contra 3.700 de 2025, un 52,9% más.

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Las motos usadas también moderaron su suba

Las transferencias de motos usadas siguieron el mismo camino. En octubre se registraron 430 operaciones, contra 382 de octubre de 2025 (+12,6%), mientras que en septiembre la suba había sido de 21,4% (488 contra 402). En unidades, octubre quedó 11,9% por debajo de septiembre.

Las usadas comenzaron el año con caídas interanuales (-25,7% en enero y -15,5% en febrero) y desde marzo suben todos los meses. En el acumulado de enero a octubre suman 4.042, un 6,5% más que las 3.797 del mismo período de 2025.

En autos 0km, las ventas caen con más fuerza

El comportamiento de los autos es el opuesto. Como informó Pilar de Todos, las ventas de autos 0km se desplomaron 38,3% en octubre en Pilar: se patentaron 246 unidades contra 399 de octubre de 2025. Fue el mes con menos inscripciones de 2026, y la caída se profundizó frente al 26,9% de septiembre (313 contra 428).

En el acumulado de enero a octubre, los autos 0km suman 3.464, un 25,9% menos que las 4.675 del mismo período de 2025. Por su parte, las transferencias de autos usados llegaron a 1.382 en octubre, un 5,7% más que las 1.307 del año anterior.

Con esos números, en octubre se inscribieron en Pilar más de dos motos 0km por cada auto 0km (603 contra 246).