Las ventas de autos 0km en Pilar se desplomaron 38,3% en octubre: se patentaron 246 unidades, contra las 399 del mismo mes de 2025.

El resultado también quedó 21,4% por debajo de septiembre, cuando se habían inscripto 313 autos, y es el número más bajo de lo que va de 2026. Hasta ahora, el piso había sido agosto, con 266 unidades.

Los cinco registros de Pilar cayeron

De acuerdo a sondeo de datos oficiales de la DNRPA consultados por Pilar de Todos, los cinco registros seccionales de autos de Pilar inscribieron menos que en octubre de 2025. El Pilar N° 1 pasó de 48 a 43 (-10,4%) y el N° 2, de 82 a 69 (-15,9%).

En tanto, el N° 3 bajó de 43 a 20 (-53,5%) y el N° 4, de 116 a 71 (-38,8%). Por su parte, el N° 5 cayó de 110 a 43 (-60,9%).

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El acumulado del año retrocede 25,9%

De enero a octubre, los autos 0km patentados en Pilar suman 3.464, frente a los 4.675 del mismo período de 2025, una baja de 25,9%. Todos los meses del año quedaron por debajo del año pasado, con caídas que van de 12,2% en mayo a 38,3% en octubre. En agosto la baja había sido de 37,7% y en septiembre, de 26,9%.

Las motos 0km suben, pero a un ritmo menor

El mercado de motos 0km sigue en alza, aunque con menos fuerza que en septiembre. En octubre se inscribieron 603 unidades, un 33,4% más que las 452 de octubre de 2025, mientras que en septiembre la suba interanual había sido de 107,9% (713 contra 343). En unidades, octubre quedó 15,4% por debajo de septiembre.

El registro Pilar “A” pasó de 198 a 288 motos (+45,5%) y el Pilar “B”, de 254 a 315 (+24,0%). En el acumulado de enero a octubre, las motos 0km suman 5.656 contra 3.700 de 2025 (+52,9%).

Los usados suben en octubre

Las transferencias de autos usados llegaron a 1.382, un 5,7% más que las 1.307 de octubre de 2025. Por su parte, las de motos usadas sumaron 430, contra 382 un año atrás (+12,6%).