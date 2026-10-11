La destrucción de empresas en el país no se detiene. Según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en julio el total neto de firmas activas registradas cayó a 480.057 unidades. Esto representa una merma de 948 compañías en comparación con el mes anterior y consolida una tendencia de achicamiento que ya acumula 18 meses consecutivos.

Al analizar el último año, la pérdida total es de 15.475 firmas, lo que equivale a una caída del 3,1%. Si se toma como referencia el cierre de 2025, cuando había 489.749 empresas activas, los cierres en lo que va de 2026 suman 9682 unidades empleadoras, una baja del 1,97%.

La serie histórica refleja una contracción sostenida. A fines de noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, el registro marcaba 512.357 empresas. Con las cifras actuales, la baja acumulada durante la gestión del presidente Javier Milei asciende a 32.290 firmas, lo que representa un 6,3% del total. Esta caída resulta más acelerada que la registrada durante la pandemia de Covid 19, periodo en el cual la baja fue del 4,2%.

En el caso de Pilar, desde fines de 2023, fueron varias las empresas que cerraron sus puertas, como ILVA, Whirlpool, Kimberly-Clark, Magnera, entre otras.

La situación es tan crítica, que desde la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) señalaron que unas 50 empresas están en riesgo de cerrar. Se trata en su mayoría de Pymes, que emplean entre 30 y 40 personas cada una.

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Esta situación impacta directamente en el mercado laboral. En junio, último dato disponible del SIPA, se registró una caída de 10.814 empleos en el sector privado frente a mayo. En la comparación interanual, la cifra de trabajadores registrados pasó de 6,216 millones en junio de 2025 a 6,096 millones este año, una contracción de 121.000 puestos. La Secretaría de Trabajo confirmó que el empleo cayó marginalmente en julio un 0,03%, acumulando siete meses de retroceso.

El contexto macroeconómico acompaña esta dinámica negativa. El Indec informó que en julio la economía se contrajo un 2,9% frente a junio y un 1,4% respecto a igual mes de 2025. Ante este escenario, organismos internacionales como el Banco Mundial recortaron sus proyecciones de crecimiento para 2026 del 3,6% al 2,1%. Por su parte, el consenso del REM que publica el BCRA estima ahora un crecimiento anual de entre el 1,2% y el 1,5%.