Trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos de Pilar iniciaron un paro de actividades en medio del conflicto que atraviesa la empresa, esta vez vinculado a la falta de pago de salarios.

La medida de fuerza, según pudo saber este medio, está relacionada con el incumplimiento en el pago de haberes a los operarios de la planta ubicada en Pinazo, La Lonja. En concreto se adeudarían dos quincenas, la que deberían cancelarse el 5 y el 20 de este mes de mayo.

Puede interesarte

“Granja Tres Arroyos, necesitamos el sueldo”, expresó uno de los trabajadores en medio de la protesta. Desde temprano, los trabajadores se manifiestan en la puerta de la planta, donde prendieron fuego neumáticos y se mantienen expectantes.

Suspensiones

El nuevo escenario se da semanas después de que la empresa avanzara con suspensiones y esquemas de trabajo escalonado en el marco de una crisis económica y productiva que afecta a la firma.

En abril, la compañía había suspendido a 200 trabajadores y advertido sobre dificultades financieras vinculadas a la caída de exportaciones y problemas operativos.

Sin embargo, lejos de normalizarse, el conflicto sumó ahora un nuevo punto de tensión: el reclamo por salarios impagos, que de hecho eran abonados en hasta 4 o 5 cuotas, informaron trabajadores a Pilar de Todos.

Los problemas en la empresa no son nuevos. Se arrastran desde diciembre de 2024, cuando presentó un preventivo de crisis debido a cuestiones financieras.

En ese marco, los trabajadores denunciaron que los salarios, tanto los mensuales como los quincenales, comenzaron a pagarse en cuotas, además de afrontar paritarias siempre por debajo de la inflación, según aseguraron.

“Hemos llegado a perder hasta 18 puntos de la paritaria. Muchos compañeros prefieren eso antes de quedarse sin trabajo”, señalaban algunos operarios a este diario digital en medio del conflicto.

En desarrollo…