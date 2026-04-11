La avícola Granja Tres Arroyos profundizó su ajuste en la planta de La Lonja con la suspensión de unos 200 operarios, en el marco de un conflicto laboral que arrastra desde fines de 2024 y que vuelve a escalar.

Según indicaron trabajadores, la medida se extenderá por seis meses y no implica un freno total de la actividad, sino la aplicación de un esquema reducido: los empleados cumplirán tareas solo algunos días a la semana y el resto de las jornadas serán liquidadas con recortes salariales.

El impacto directo es una caída en los ingresos, en un contexto donde ya se venían acumulando atrasos y pagos fragmentados.

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“Desde hace varios meses que la empresa paga cuando quiere. Ahora avanzan con más recortes. Es esto o quedarnos sin trabajo”, lamentó uno de los empleados en diálogo con Pilar de Todos.

Un conflicto que se arrastra desde 2024

La situación actual tiene como antecedente el procedimiento preventivo de crisis que la empresa puso en marcha hacia fines del año 2024. Ese esquema habilitó a la firma a abonar los sueldos en cuotas, tanto mensuales como quincenales, en algunos casos hasta en cuatro o cinco tramos.

En paralelo, los trabajadores denunciaron demoras reiteradas en los pagos y la falta de un cronograma claro, lo que derivó en distintas medidas de fuerza.

Durante varios meses se registraron paralizaciones parciales de la planta, con interrupciones de la producción por algunas horas en diferentes jornadas.

A ese cuadro se sumó el reclamo por las negociaciones salariales. De acuerdo a los operarios, las paritarias quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que generó una pérdida del poder adquisitivo estimada en al menos 15 puntos reales.

Caída de exportaciones

El deterioro económico de la compañía se vincula con un proceso más amplio que afecta al sector avícola. Uno de los golpes más fuertes ocurrió en 2023, con el cierre del mercado chino a raíz de la gripe aviar, lo que redujo significativamente las exportaciones y provocó pérdidas millonarias.

En ese contexto, la empresa avanzó con un reordenamiento de su estructura productiva, que incluyó el cierre de plantas que tiene en Entre Ríos, traslados de personal y la implementación de esquemas de trabajo más “flexibles” para reducir costos.

Durante 2025, el ajuste también se reflejó en el empleo: decenas de trabajadores dejaron la firma mediante despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco del mismo procedimiento de crisis.

Pese a las restricciones, no todas las áreas están alcanzadas por las suspensiones. Algunos sectores específicos continúan funcionando con relativa normalidad, indicaron los operarios.