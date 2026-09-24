Los 50 trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, iniciaron un acampe frente al establecimiento e impiden el ingreso de camiones. Reclaman el pago de los salarios que la empresa les adeuda desde mayo.

La medida se lleva adelante desde la madrugada de este jueves y, tal como consignaron a Pilar de Todos, se mantendrá hasta encontrar una solución.

En ese marco, los trabajadores apostados en el ingreso a la Planta denunciaron, además, que la firma no habría acatado la conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esa medida ordenaba reincorporar a los cesanteados.

De acuerdo con los afectados, después de dictada la conciliación se presentaron en la planta y no los dejaron ingresar.

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“La empresa no cumplió la conciliación. Jamás nos llamaron, por eso decidimos protestar. A los que siguen trabajando, la empresa les paga en negro. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que encontremos una solución”, expresó Gabriel en una entrevista con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

La conciliación alcanzó a 1.200 despedidos del grupo. Además de los 50 de Pilar, incluyó a otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Se dictó por 15 días hábiles, prorrogables por otros cinco.

De 170 telegramas a 50 despidos

Las cesantías se concretaron a comienzos de septiembre. Antes, durante todo agosto, la totalidad del plantel de Pinazo había estado suspendida.

El 1° de septiembre, la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) acordaron reducir a 50 los despidos, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

En los telegramas, la firma invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa figura corresponde al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y permite abonar una indemnización reducida. El secretario general del STIA, Julio Chamorro, había cuestionado ese encuadre: "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo.

Sin embargo, desde Pilar, los afectados cuestionaron el rol del sindicato. “Nos dejaron afuera de todo”, plantearon y agregaron que “ante la falta de respuestas, no nos queda otra que hacer esta medida”.

Una deuda que viene de lejos

Los atrasos en el pago de sueldos no son nuevos en Pinazo. Desde diciembre de 2024, la empresa arrastra dificultades para cumplir con los salarios en tiempo y forma, lo que derivó en paros y protestas del personal a lo largo de este año.

“Nos deben nuestros sueldos desde la mitad de mayo hasta el día de hoy”, relató Juan, otro de los trabajadores afectados a Pilar de Todos.

Gabriel, en tanto, con 17 años de antigüedad en la planta relató cómo le afecta el despido: “Soy enfermo del corazón, tengo tres stent y no tengo plata para los remedios. Tomo 8 pastillas por día y ya se me están acabando. Estaba haciendo viajes por aplicación pero se me rompió hace una semana y ya no pude continuar. En mi casa, nos cortaron la luz, el gas y no sé qué voy a hacer si no llevo plata a casa. Debo plata de la tarjeta, me reclaman todos los días y ya no sé cómo deciles que no puedo pagarles”.

Concurso preventivo y $536.000 millones de pasivo

El reclamo se da mientras Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores. El trámite corre en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. En esa presentación, la empresa declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025 y más de 4.800 acreedores. Reconoció además haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero.

Dentro de ese pasivo figuran $46.000 millones en deudas laborales y previsionales. Los créditos laborales tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la compañía no tiene fondos suficientes.

En tanto, el juez Germán Páez Castañeda autorizó la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales e impuestos.

Una crisis que excede a Pilar

El conflicto alcanza a todas las plantas del grupo. En Entre Ríos, la firma confirmó unos 270 despidos en la planta La China, de Concepción del Uruguay. En Capitán Sarmiento, la actividad quedó paralizada "hasta nuevo aviso". La crisis también afecta a Wade I, en Ezeiza, a Wade II/CEISA, en Esteban Echeverría, y a Avex, en Río Cuarto.

