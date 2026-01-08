La empresa GEPSA de Pilar, dedicada a la producción de alimentos para animales, confirmó que avanzará con despidos masivos de personal.

La firma ya había adelantado que el cierre de la planta, ubicada en el kilómetro 2 de la ruta 34, en cercanías al ingreso al centro de Pilar, era la única salida a la crisis económica que atraviesa, la que se tradujo en una abrupta caída en las ventas en el orden del 30%.

La planta, en ese contexto, decidió licenciar a todo el personal durante enero, pero, de acuerdo a los empleados, sin pagarles las vacaciones y adeudando además quincenas y salarios mensuales.

Ahora, luego de un encuentro que representantes de la firma mantuvieron con referentes gremiales, la compañía confirmó que está obligada a avanzar en despidos, al menos una veintena, aunque no descartó reabrir en febrero pero con mucho menos personal.

No obstante, la propuesta de la empresa debe ser formalizada ante el Ministerio de Trabajo de Pilar, donde a fines del mes pasado la compañía había expuesto, como ya se mencionó, que el cierre total era la única solución.

De acuerdo a ese documento al que tuvo acceso Pilar de Todos, la firma informó en diciembre que, "pese a distintas gestiones realizadas no (se) ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva", ni encontrar un comprador para la planta.

Por ese motivo, comunicó que decidió "iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril", comprometiéndose a cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y otros haberes devengados.

Algunos trabajadores, no obstante, siempre sospecharon que el cierre total en realidad era una maniobra para reducir de manera considerable el plantel actual, e incluso recontratar a algunos de los empleados bajo otras condiciones laborales, amparados en la Ley Bases y la posible aprobación de la Reforma Laboral.

“Nosotros creemos que la empresa quiere desprenderse del personal con antigüedad”, señaló uno de los trabajadores, Juan Peralta, a Pilar de Todos, quien remarcó que muchos empleados cuentan con varios años en la firma.



Por lo pronto, el próximo viernes se desarrollará una reunión formal entre las partes en la sede local del Ministerio de Trabajo, donde se conocerá la postura oficial de la empresa, si en efecto evalúa reabrir, bajo qué condiciones, y con qué dotación de personal.