La empresa GEPSA inició el proceso de cierre de su planta en Pilar, lo que dejó a 80 trabajadores sin empleo, según consta en un acta oficial de audiencia realizada el 29 de diciembre de 2025 ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Pilar de Todos, la firma informó que, "pese a distintas gestiones realizadas no (se) ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva", ni encontrar un comprador para la planta. Por ese motivo, comunicó que decidió "iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril", comprometiéndose a cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y otros haberes devengados.

El conflicto

El conflicto en la empresa, dedicada a la elaboración de alimentos para animales, se arrastra desde octubre, cuando la patronal planteó por primera vez un escenario de crisis vinculado a una caída del 30% en las ventas. En ese contexto, se avanzó en un acuerdo con el gremio, que incluyó reducciones salariales y de jornada laboral con el objetivo de evitar despidos y sostener los puestos de trabajo.

Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a registrarse demoras en los pagos, incumplimientos parciales y, finalmente, la decisión empresarial de licenciar a todo el personal, enviándolo de vacaciones durante enero, aunque sin abonar esas vacaciones. El acta del 29 de diciembre marcó un punto de inflexión.

Allí, la empresa manifestó que el cierre de la planta era la única solución posible, postura que fue rechazada de manera categórica por el sindicato de Molineros, que reclamó la continuidad de la actividad y dejó asentada la reserva de acciones legales y gremiales.

Incertidumbre

Los trabajadores se manifestaron en la puerta de la planta, ubicada en el comienzo de la ruta 34 a la salida del centro de Pilar. Según relataron a este diario digital, no recibieron aún telegramas de despido, y algunos mantienen la expectativa de que la planta pueda reabrir en febrero, una vez finalizado el período de vacaciones de enero.

Uno de los trabajadores, Juan Peralta, explicó que entre sus compañeros existe la convicción de que el cierre podría estar vinculado a un intento de restructuración del plantel. “Nosotros creemos que la empresa quiere desprenderse del personal con antigüedad”, señaló Peralta a Pilar de Todos, quien remarcó que muchos trabajadores cuentan con varios años en la firma.

Según relató, esa situación alimenta la sospecha de que la empresa podría buscar, en el futuro, retomar la actividad con personal nuevo, sin antigüedad y bajo condiciones laborales más favorables para la patronal, en el marco de los cambios introducidos por la reforma laboral y la Ley Bases.

Más allá de las expectativas, lo cierto es que el acta oficial da cuenta del inicio del proceso de cierre de la planta, sin mencionar suspensiones temporales ni reapertura posterior. El conflicto, no obstante, permanece abierto, con nuevas audiencias previstas y con el sindicato reclamando la continuidad productiva. Mientras tanto, 80 familias de Pilar atraviesan un escenario de incertidumbre laboral, a la espera de definiciones concretas sobre su futuro.