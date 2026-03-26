La desarrolladora Eidico sostuvo que las demoras en la escrituración de barrios cerrados responden principalmente a trabas administrativas y procesos técnicos complejos, en medio de un escenario donde distintos grupos de vecinos vienen manifestando reclamos vinculados tanto a la titularidad de los lotes como al impacto económico en expensas.

“Sabemos que la escrituración es una prioridad para nuestros clientes, y también lo es para nosotros”, señaló Patricio Andrés Lanusse, director de Relaciones Institucionales y socio de la firma.

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“Contar con la escritura brinda seguridad jurídica, permite disponer libremente del bien y consolida la inversión realizada”, agregó.

Desde la empresa indicaron que el proceso para alcanzar la titularidad plena incluye múltiples etapas, desde la compra de la tierra y la ejecución de obras hasta la aprobación final de planos y la subdivisión. Según detallaron, en la provincia de Buenos Aires estos trámites pueden extenderse durante varios años debido a la intervención de numerosos organismos públicos.

Procesos largos y múltiples organismos

De acuerdo a Eidico, la escrituración depende de la aprobación de planos de mensura o de propiedad horizontal, instrumentos que permiten individualizar jurídicamente cada lote. Para ello, además de contar con avales técnicos, es necesario relevar todas las construcciones existentes, verificar superficies y actualizar la documentación.

A ese proceso se suman gestiones ante distintos organismos, entre ellos la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, el Ministerio de Ambiente y ARBA, lo que complejiza y extiende los plazos.

“El haber cumplido con las primeras etapas nos permite enfocarnos en el siguiente paso: la escrituración”, señalaron desde la compañía, al tiempo que reconocieron que en la provincia “los plazos son extensos” y que un barrio promedio puede demandar más de una década para completar su subdivisión.

Cambios normativos y demoras acumuladas

Desde la empresa también apuntaron a modificaciones en los marcos regulatorios como uno de los factores que impactaron en los tiempos. Según explicaron, en 2014 se produjo una recentralización de los expedientes a nivel provincial que obligó a reiniciar numerosos trámites en curso.

A eso se sumó la implementación del nuevo Código Civil y Comercial y la posterior reglamentación de la propiedad horizontal especial, lo que implicó redefinir criterios técnicos y administrativos para los desarrollos urbanísticos.

Estas situaciones, indicaron, generaron demoras acumuladas en distintos proyectos.

Avances en escrituración

En cuanto a los avances, Eidico informó que actualmente cuenta con más de 12.000 lotes aptos para escritura, de los cuales más de 9.300 ya fueron escriturados, mientras que unos 3.000 permanecen en proceso.

Además, precisaron que:

En 2024 se convocaron tres barrios a escriturar (824 lotes), en urbanizaciones como San Gabriel, Dina Huapi, Casas del Este, algunos de ellos en Pilar.

En 2025 otros tres (495 lotes). repartidos en San Juan Chico, Miradores del Beagle, Cazas de Santa María; y en 2026 prevén sumar entre siete y ocho barrios más, con alrededor de 7.000 lotes adicionales, entre countries de Pilar y otros puntos, tales como anexo Santa Bárbara, San Rafael, Santa Inés, San Matías, Santo Tomás, entre otros.

Según la proyección de la firma, esto permitiría alcanzar un total cercano a 19.000 lotes aptos para escrituración.

Reclamos vecinales

Las explicaciones de la desarrolladora se dan en un contexto de reclamos de vecinos en distintos barrios, donde se vienen señalando demoras en la escrituración y cuestionamientos a la gestión administrativa.

En diciembre de 2024, propietarios de barrios desarrollados por Eidico, algunos dentro de Pilar del Este, ya habían manifestado inquietudes vinculadas a la falta de subdivisión y su impacto en los costos, al señalar que la ausencia de escrituras individuales podía derivar en cargas impositivas más altas que luego se trasladaban a las expensas.

Más recientemente, a comienzos de 2026, vecinos de San Sebastián, realizaron una protesta en la que denunciaron irregularidades en la administración, deudas y falta de respuestas, en un escenario que también incluyó cuestionamientos por la situación de los lotes y la evolución de los gastos comunes.

Articulación público-privada

Desde Eidico señalaron que existen espacios de trabajo conjunto con organismos públicos y municipios para intentar agilizar los procesos. Indicaron que estas mesas técnicas permiten revisar expedientes, unificar criterios y avanzar con mayor previsibilidad en las aprobaciones.

“Seguiremos trabajando con foco y responsabilidad para que cada vez más clientes puedan llegar a este momento tan importante”, concluyó Lanusse.