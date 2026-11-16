En Pilar, 2.741 de las 6.119 personas que tienen crédito activo con casas de electrodomésticos no logran pagarlo a tiempo, según datos del Mapa de la Deuda, analizados por Pilar de Todos. Es el 44,79% de ese universo, la proporción de incumplimiento más alta entre todas las categorías de entidades que mide el estudio en el distrito.

Le siguen, bastante más atrás, las tarjetas de crédito no bancarias —como las que emiten los hipermercados— y las billeteras virtuales. En el caso de las tarjetas no bancarias, 8.702 de los 24.613 clientes pilarenses (35,36%) tampoco pagan en fecha. Por su parte, entre las billeteras virtuales y fintech, que incluyen a Mercado Pago, Ualá, Brubank, Naranja y Credifácil, el número de morosos llega a 31.782 sobre un total de 108.677 usuarios (29,24%).

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Los bancos tradicionales quedan por debajo del promedio

Tanto el Banco Público como el Banco Privado muestran una proporción de incumplimiento menor a la de electrodomésticos, tarjetas no bancarias y billeteras virtuales. En el Banco Público, 8.400 de 34.943 deudores (24,04%) están en mora; en tanto, en el Banco Privado la cifra es de 22.941 sobre 101.036 (22,71%). Pese a ese porcentaje más bajo, el Banco Privado es, en pesos, la entidad con más plata en mora en Pilar, porque también es la que más deuda total concentra en el distrito.

Un relevamiento mensual sobre la Central de Deudores del BCRA

Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se consideran en mora las situaciones 3, 4 y 5, es decir, atrasos de más de 90 días. El Mapa de la Deuda es elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y, en su versión de endeudamiento familiar, suma también a la Friedrich Ebert Stiftung Argentina.

La morosidad general también viene en alza en Pilar

El dato se conoce en un contexto de suba sostenida de la cantidad de pilarenses en mora: entre abril y septiembre de 2026, la proporción de deudores en mora en el distrito creció un 13,49%, publicó Pilar de Todos. En septiembre, el 34,45% de los pilarenses con deuda estaba en esa situación, una cifra superior a la de los primeros meses de la serie.

En resumen, el orden de incumplimiento por categoría de entidad en Pilar durante septiembre fue el siguiente: casas de electrodomésticos (44,79%), tarjetas de crédito no bancarias (35,36%), billeteras virtuales y fintech (29,24%), Banco Público (24,04%) y Banco Privado (22,71%).