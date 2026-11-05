La cantidad de pilarenses que no pagan sus deudas en tiempo y forma pasó de 58.309 a 66.172 entre abril y septiembre de 2026, según el Mapa de la Deuda: una suba de 13,49% en cinco meses.

La suba, de acuerdo a los datos a la fecha analizados por Pilar de Todos, fue sostenida mes a mes: 58.309 en abril, 58.308 en mayo, prácticamente sin cambios, 61.686 en junio, 64.118 en julio, 65.947 en agosto y 66.172 en septiembre, el último dato disponible. El salto más fuerte se dio entre mayo y junio, cuando la cifra pasó de 58.308 a 61.686 personas.

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Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. El relevamiento considera en mora a quienes tienen atrasos de más de 90 días en algún crédito (situaciones 3, 4 y 5 del BCRA). En el mismo período, la plata que esos pilarenses deben y no pagan en tiempo y forma también aumentó: de $164.212,84 millones en abril pasó a $228.197,81 millones en septiembre, monto empujado también por las tasas de interés.

Esa suba de la deuda impaga no debe confundirse con la tasa de mora, que mide el porcentaje de la deuda total en esa situación, no la cantidad de gente, y que en el mismo período pasó de 25,05% a 27,23%.

El Mapa de la Deuda corrige estos números de manera retroactiva en informes posteriores, por lo que las cifras de los últimos meses podrían volver a modificarse. Los datos de agosto, por ejemplo, ya variaron respecto de lo publicado por este medio a comienzos de octubre, aunque la tendencia es siempre al alza.

Un fenómeno que no es solo de Pilar

El mismo proceso se repite en la provincia y en el país. En Buenos Aires, la cantidad de deudores en mora pasó de 1,96 millones a 2,23 millones entre abril y septiembre, unas 270.000 personas más (+13,78%).

A nivel nacional, trepó de 5,23 millones a 5,96 millones, unas 730.000 personas más (+13,96%). El mapa no publica, para esos niveles, el número exacto de deudores, solo el dato redondeado en millones, por lo que esas dos variaciones son aproximadas.

Aun así, el ritmo de Pilar (+13,49%) resulta prácticamente igual al de la provincia y el país: el crecimiento de la mora no es un fenómeno exclusivo del distrito, sino parte de una tendencia más amplia.