Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Pilar registraron en septiembre de 2026 una tasa de mora del 7,59%, casi tres veces superior al 2,47% que acumulan las grandes compañías del distrito, según el Mapa de la Deuda.

Medido en cantidad de empresas, la brecha es menor pero igual significativa: el 12,76% de las pymes no pagó sus deudas en tiempo y forma en septiembre, frente al 8,73% de las grandes empresas. En números concretos, 238 de las 1.865 pymes pilarenses estaban en mora, contra 11 de las 126 grandes compañías.

Los datos, analizados por Pilar de Todos, surgen de un relevamiento con información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que, desde agosto de 2026, incorporó una sección propia para medir el endeudamiento de empresas por municipio.

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En agosto, los números eran similares: 7,11% de tasa de mora en dinero para las pymes contra 2,52% de las grandes, y 12,74% de pymes en mora (237 de 1.860) frente al 8,70% de las grandes (10 de 115).

Por qué la brecha cambia según cómo se mida

La diferencia entre medir en dinero o en cantidad de empresas se explica porque cada pyme debe, en promedio, mucho menos dinero que una gran empresa. Por eso, aunque proporcionalmente hay más pymes en mora que grandes empresas (12,76% contra 8,73%), cuando se suma la plata que representan esas deudas impagas, el peso de las pymes sobre el total adeudado resulta todavía mayor (7,59% contra 2,47%).

Más deuda concentrada en pocas manos

Las grandes empresas concentraron en septiembre el 90,2% de toda la deuda del distrito ($503.381,93 millones de los $558.049,26 millones totales). Las pymes, en cambio, redujeron su deuda total un 3,2% entre agosto y septiembre ($56.455,54 millones a $54.667,33 millones), aunque su deuda específica en mora subió un 3,4% en el mismo lapso.

Los monotributistas, el segmento más complicado

Dentro de la misma sección de Empresas del Mapa de la Deuda, los monotributistas y autónomos de Pilar aparecen como una categoría aparte: no se suman al total de “Empresas” porque son personas físicas, no personas jurídicas. En septiembre, el 21,11% de ellos estaba en mora, muy por encima de pymes y grandes empresas. De 32.335 contribuyentes de esta categoría, 6.825 no pagaban sus deudas a tiempo. Esa proporción, sin embargo, queda por debajo de la que exhiben las personas físicas comunes medidas en la sección Familias del mismo relevamiento, donde el 34,45% estaba en mora en septiembre —66.172 personas, el mismo número que ya informó Pilar de Todos al cubrir el crecimiento del 13,49% en la cantidad de pilarenses que no pagan sus deudas desde abril.

La mora de las familias, en alza sostenida desde abril

Es que desde abril, en el caso de las familias, la tasa de mora en dinero era de 25,05% y había 58.309 pilarenses en mora. Para septiembre, esos números habían subido a 27,23% y 66.172 personas respectivamente, un alza del 13,49% en la cantidad de vecinos que no paga a tiempo, tal como informó Pilar de Todos. El monto promedio de la deuda en mora por persona también creció en el período, de $2,82 millones en abril a $3,45 millones en septiembre.