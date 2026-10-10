Trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos volvieron a impedir el ingreso de camiones a la planta de Pinazo, en Pilar, en reclamo de cuatro meses de sueldos adeudados, el aguinaldo y la liquidación final, según relataron a Pilar de Todos. La protesta involucra a empleados alcanzados por los 50 despidos ratificados en la sede local de la avícola.

Según explicó uno de los cesantes, el objetivo del corte es “no dejar pasar los camiones", y de ese modo obligar a la empresa a que dé respuestas. La medida ya había sido aplicada días atrás, cuando los trabajadores acamparon en el lugar durante casi dos días.

En aquella oportunidad, los despedidos decidieron levantar la medida de fuerza luego de que la empresa les depositara 300 mil peso a a cada uno, a cuenta de lo aún sin cancelar. “Si la semana que viene no nos vuelven a pagar, vamos a volver a la planta”, advertía un extrabajador. Eso es lo que finalmente sucedió.

Un conflicto con 1.250 despidos

La firma, que atraviesa una crisis económica y financiera, ratificó 1.250 despidos en sus plantas bonaerenses tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, sin acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

De ese total, 50 corresponden a Pilar. Los otros 1.200 se reparten entre Capitán Sarmiento (700) y Esteban Echeverría (500). En una primera instancia, la empresa pretendía avanzar con unos 170 despidos en la planta local.

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En la última audiencia, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo: "En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación".

La empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo y el Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que posee en el Banco de Comercio, en el marco de denuncias por vaciamiento y reclamos salariales. Los despidos quedaron vigentes y los trabajadores todavía no pueden cobrar las indemnizaciones, ya que debe asignarse el juzgado que intervendrá en el concurso.

Los reclamos de los trabajadores

Los despedidos aseguran que, además de los cuatro meses de sueldo y el aguinaldo, no recibieron la liquidación final. Uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, contó que sus hijos, ya adultos y con trabajo, lo ayudan y que él trabaja con su auto en aplicaciones. "Cuesta, todo cuesta", resumió, y planteó la situación de quienes alquilan y tienen hijos chicos: "¿y ellos qué hacen?".

José, con 16 años de antigüedad en la planta, describió a C5N que vive "una situación muy difícil, muy complicada". Cuestionó tanto a la empresa como al sindicato, al que acusó de dejarlos solos y de haber presionado a quienes realizaban el corte durante una protesta anterior. Según indicó, el conflicto lleva dos años y comenzó con reducción de sueldos, quita del presentismo y recorte de personal.

Ariel, de 35 años y con 15 de antigüedad, contó que tiene dos hijos y que dejó de cobrar las asignaciones familiares. Aseguró que, por su antigüedad, el fondo de desempleo le correspondía por un año y recibió ocho meses, porque la empresa no habría realizado los aportes. Para generar ingresos alquila un auto y trabaja en Uber, aunque, dijo, el costo del alquiler se lleva buena parte de lo que gana. "Estoy buscando trabajo ya hace rato, pero no sale nada", afirmó. Y agregó: "Tengo 35 años, pero no me llaman de ningún lado".

Los trabajadores señalaron además que muchos de sus compañeros intentan sostenerse con changas, trabajos de albañilería o el uso de sus propios vehículos, mientras que los de mayor edad no consiguen empleo.